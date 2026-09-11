Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2026 ödemeler dengesi verilerini paylaştı.

Özellikle çekirdek gösterge olarak kabul edilen altın ve enerji hariç cari işlemler hesabındaki güçlü performans dikkat çekti; bu kalem temmuzda 4 milyar 972 milyon ABD doları fazla verdi.

Temmuz verileriyle birlikte yıllıklandırılmış cari açık 40,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazdaki detaylar ise şu şekilde şekillendi:

• Dış Ticaret Açığı (Ödemeler Dengesi Tanımlı): 77,2 milyar dolar açık

• Hizmetler Dengesi: 63,5 milyar dolar fazla

• Birincil Gelir Dengesi: 25,2 milyar dolar açık

• İkincil Gelir Dengesi: 1,9 milyar dolar açık

TURİZM VE TAŞIMACILIKTAN HİZMETLER GELİRİNE DEV KATKI

Yaz sezonunun etkisiyle hizmetler dengesi kaynaklı net girişler temmuz ayında 8 milyar 228 milyon dolar seviyesine ulaştı. Hizmet gelirlerinin ana itici güçleri ise şunlar oldu:

• Seyahat Gelirleri (Turizm): 5 milyar 968 milyon dolar net giriş

• Taşımacılık Hizmetleri: 2 milyar 893 milyon dolar net giriş

SICAK PARA VE PORTFÖY YATIRIMLARINDA GÜÇLÜ GİRİŞ

Finansman tarafında ise temmuz ayı yabancı yatırımcı ilgisinin arttığı bir dönem oldu. Portföy yatırımları ay boyunca 5 milyar 841 milyon dolar net giriş kaydetti:

• Hisse Senedi ve Yatırım Fonları: Yabancılardan 1 milyar 969 milyon dolar net alım

• DİBS (Devlet İç Borçlanma Senetleri): Yabancılardan 2 milyar 368 milyon dolar net alım

• Tahvil İhraçları: Yabancı yerleşikler banka ihraçlarında 914 milyon dolar, Genel Hükümet ihraçlarında ise 1 milyar 710 milyon dolar net alış gerçekleştirdi.

Doğrudan yatırımlarda da 514 milyon dolarlık net giriş yaşanırken; yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'deki gayrimenkul alımları net 322 milyon dolar olarak gerçekleşti.

RESMİ REZERVLERDE 14,2 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

Temmuz ayındaki güçlü döviz girişleri TCMB rezervlerine de olumlu yansıdı. Resmi rezervlerde ay boyunca 14 milyar 252 milyon ABD doları net artış kaydedildi.