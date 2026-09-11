Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni tertip 50 TL ve 5 TL banknotların bugün itibarıyla tedavüle girdiğini açıkladı. Yeni banknotlarda değişen tek unsur imzalar olurken, banknotların tasarım ve boyutlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

YENİ BANKNOTLARDA HANGİ İMZALAR VAR?

1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun verdiği yetki kapsamında tedavüle sunulan yeni banknotlar, E9 Emisyon Grubu'nun 9. tertip 50 TL ve 8. tertip 5 TL kupürlerinden oluşuyor.

Her iki banknotta da TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın imzası bulunuyor. 50 TL banknotta Karahan'ın imzasına Başkan Yardımcısı Dr. Gazi İshak Kara, 5 TL banknotta ise Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Özkul eşlik ediyor.

ESKİ BANKNOTLAR DA KULLANILMAYA DEVAM EDECEK

TCMB, yeni tertip banknotlarda imzalar dışında herhangi bir değişiklik yapılmadığını belirtti.

Buna göre yeni 50 TL ve 5 TL banknotların boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel görünüm ve nitelikleri önceki tertiplerle aynı olacak.

Önceki tertip banknotlar da geçerliliğini koruyacak ve yeni tertiplerle birlikte dolaşımda bulunmaya devam edecek.

Kaynak: AA