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Tasfiye edilen fonlarda kritik adım geldi. Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu, DDK inceleme başlattı. SPK yatırımcılara ödeme yol haritasını sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen ekonomi toplantısında, tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarına ilişkin süreç ele alındı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında "Fon Koordinasyon Kurulu" oluşturulmasına karar verilirken, Devlet Denetleme Kurulu (DDK) da yatırım fonu işlemlerine yönelik inceleme ve denetim başlattı.

Fonlar için Koordinasyon Kurulu kuruldu: DDK inceleme başlattı, Görsel 1

FON KOORDİNASYON KURULU KURULDU

Tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı şekilde yürütülmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

Yeni kurulun tasfiye sürecindeki kurumlar arasındaki genel koordinasyonu sağlaması hedefleniyor.

DDK FON İŞLEMLERİNİ İNCELEYECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu da harekete geçti.

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DDK'nın sermaye piyasalarında son dönemde gerçekleştirilen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini resmen başlattığı bildirildi.

Fonlar için Koordinasyon Kurulu kuruldu: DDK inceleme başlattı, Görsel 2

FON YATIRIMCILARINA ÖDEME İÇİN YOL HARİTASI

Toplantının yatırımcılar açısından en önemli başlıklarından biri ise tasfiye kapsamındaki fonlarda yapılacak ödemeler oldu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), fonların mal varlığı ve likidite durumuna göre hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödeme yapılmasına ilişkin hazırlanan yol haritasını toplantıda paylaştı.

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Sürecin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yürütüleceği, yatırımcı haklarının korunmasının ve ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesinin temel öncelik olduğu belirtildi.

Fonlar için Koordinasyon Kurulu kuruldu: DDK inceleme başlattı, Görsel 3

YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR

Toplantıda yalnızca mevcut tasfiye sürecinin çözülmesi değil, benzer sorunların yeniden yaşanmasının önüne geçilmesi için atılacak adımlar da değerlendirildi.

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Bu kapsamda sermaye piyasalarının işleyişini ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca Katılımevim ve Birevim Tasarruf Finansman şirketleri ile İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devrine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verildi.

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