Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sürece ilişkin atılacak adımların netleştirildiğini ve yol haritasının belirlendiğini söyledi.

Erdoğan, “Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik. Bu süreci süratle neticelendireceğiz. Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak.” dedi.

Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin sürecin koordine edilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturulduğunu belirten Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulunun da görevlendirildiğini açıkladı.

Erdoğan, “İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz.” ifadelerini kullandı.

“SERMAYE PİYASALARIMIZ DAHA SAĞLIKLI BİR YAPIYA KAVUŞACAK”

Erdoğan açıklamasında sermaye piyasalarına da değinerek, “Sermaye piyasalarımız daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak.” dedi.

AK Parti ailesinin büyük bir aile olduğunu belirten Erdoğan, milletin sorunlarına çözüm üretmeye çalışacaklarını ifade etti.

Erdoğan ayrıca, “Gücümüz millet olacak. Sahada çalışacağız. Fırsatçılara, dedikodunun, söylentinin hakikati perdelemesine izin vermeyeceğiz.” açıklamasında bulundu.