Sermaye piyasalarına yönelik yürütülen fon soruşturması kapsamında Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal ile kayınpederi Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve mal varlıklarına el konulduğu bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında daha önce çok sayıda kişi, şirket ve fon hakkında mali tedbir kararları alınmıştı. Son gelişmeyle birlikte Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup’un mal varlıklarına el konulduğu ve iki isim hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

MUSTAFA SANDAL’DAN AÇIKLAMA

Mustafa Sandal, gün içinde konuya ilişkin yaptığı açıklamada eşi Melis Sütşurup ile arasında evlilik dışında herhangi bir maddi ortaklık bulunmadığını belirtti.

Sandal, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Eşim Melis ve babası Cihan Sütşurup ile ilgili iddiaların şahsımla ilişkilendirilmesi haksızdır, kötü niyetlidir. Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır.”

32 yıldır müzik sektöründe olduğunu belirten Sandal, müzik dışında herhangi bir işi, uğraşı veya geliri bulunmadığını ifade etti.

Dubai'deki durumuna da değinen Sandal, eşinin oğlunun Dubai'de eğitim gördüğünü ve bu nedenle eş durumundan Golden Visa ve oturum iznine sahip olduğunu söyledi.

Sandal ayrıca geçen yıl İngiltere'den Global Yetenek Vizesi aldığını belirterek, kendisi hakkında iftira ve hakaret içeren haber ve yorumlarla ilgili avukatının gerekli hukuki işlemleri yürüttüğünü açıkladı.

Kaynak: Dünya Gazetesi