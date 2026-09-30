Türkiye'nin ağustos ayına ilişkin dış ticaret verileri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ihracat ve ithalat artarken, dış ticaret açığındaki yükseliş yüzde 22,3'ü buldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 5,2 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

İthalattaki artışın ihracatın üzerinde gerçekleşmesi dış ticaret açığını büyüttü. Ağustos 2025'te 4 milyar 283 milyon dolar olan açık, bu yılın aynı ayında yüzde 22,3 artarak 5 milyar 239 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 83,5'ten yüzde 81,7'ye geriledi.

8 AYLIK AÇIK 65,8 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Ocak-ağustos döneminde ihracat yıllık bazda yüzde 4 artışla 184 milyar 996 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 5,3 artarak 250 milyar 790 milyon dolara çıktı.

Yılın ilk 8 ayında dış ticaret açığı yüzde 9,3 artarak 60 milyar 206 milyon dolardan 65 milyar 793 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74,7'den yüzde 73,8'e düştü.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ AÇIK 1,1 MİLYAR DOLAR

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda ağustos ayında ihracat yüzde 2,7 artışla 20 milyar 831 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9,6 yükselişle 21 milyar 919 milyon dolar oldu.

Böylece enerji ve altın hariç dış ticaret açığı 1 milyar 88 milyon dolar olarak hesaplandı. İhracatın ithalatı karşılama oranı bu grupta yüzde 95 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise ihracat bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artarken, ithalat yüzde 1,1 geriledi.

İHRACATIN YÜZDE 93,6'SI İMALAT SANAYİNDEN

Ağustos ayında imalat sanayinin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 93,6 oldu. Tarım, ormancılık ve balıkçılığın payı yüzde 3,2, madencilik ve taş ocakçılığının payı ise yüzde 2,3 olarak kaydedildi.

Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ihracatındaki payı yüzde 3,6'da kaldı. İthalatta ise yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ithalatındaki payı yüzde 12 olarak hesaplandı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Türkiye'nin ağustos ayında en fazla ihracat yaptığı ülke 1 milyar 760 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı 1 milyar 731 milyon dolarla ABD, 1 milyar 203 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 79 milyon dolarla Irak ve 1 milyar 73 milyon dolarla İsviçre takip etti.

İlk beş ülkenin toplam ihracattaki payı yüzde 29,2 olarak gerçekleşti.

İTHALATTA ÇİN İLK SIRADA

İthalatta ise 4 milyar 706 milyon dolarla Çin ilk sırada yer aldı. Çin'in ardından 2 milyar 68 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 935 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 872 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 374 milyon dolarla İtalya geldi.

İlk beş ülkeden gerçekleştirilen ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,7'sini oluşturdu.