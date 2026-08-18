Perakende sektörünün öncü markalarından BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS), 2026 yılı ikinci çeyreğine ilişkin konsolide finansal sonuçlarını açıkladı.

Açıklanan bilançoya göre BİM’in toplam satış gelirleri, geçen yılın ilk yarısındaki 409,3 milyar TL seviyesinden yüzde 10 artışla 449,7 milyar TL’ye yükseldi.

Şirketin brüt kârı aynı dönemde yüzde 10 artarak 85,8 milyar TL’ye çıkarken, operasyonel karlılığın önemli bir göstergesi olan FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) ise yüzde 23 artışla 24,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Şirketin net dönem kârı ise net parasal pozisyon kazançlarındaki yüzde 32'lik artışın da katkısıyla 7,3 milyar TL’den 14,9 milyar TL seviyesine fırladı.

ÖZET FİNANSAL VERİLER (2026/6 DÖNEMİ)

• Net Satışlar: 449,69 milyar TL (Yüzde 10 artış)

• Brüt Kâr: 85,80 milyar TL (Yüzde 10 artış)

• FAVÖK: 24,39 milyar TL (Yüzde 23 artış)

• Net Dönem Kârı: 14,93 milyar TL (Yüzde 103 artış)

• Toplam Varlıklar: 428,57 milyar TL (Yüzde 1 artış)

NET BORÇ SINIRLI YÜKSELDİ

Mart 2026 dönemine kıyasla şirketin toplam varlıkları yüzde 1 artarak 428,5 milyar TL’ye ulaşırken, özkaynaklar 201,3 milyar TL ile yatay seyrini korudu.

Duran varlıkların yüzde 2 artışla 276,1 milyar TL’ye yükseldiği bu dönemde, net borç pozisyonu ise yüzde 8’lik artışla 32,3 milyar TL seviyesinde kaydedildi.

Borsada 17 Ağustos kapanışı itibarıyla 382,00 TL’den işlem gören BİM hisselerinin toplam piyasa değeri 458,4 milyar TL olurken; hissenin F/K oranı 15,52, PD/DD oranı 2,28 ve FD/FAVÖK oranı ise 8,80 olarak hesaplandı.

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