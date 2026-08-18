Yurt içinde dün açıklanan temmuz ayı merkezi yönetim bütçe verileri, maliye politikasında dikkat çekici bir bozulmaya işaret etti.

Temmuzda bütçenin 378,1 milyar TL açık vermesi ve harcamaların vergi gelirlerinden daha hızlı artması, dezenflasyon sürecine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirirken uzun vadeli tahvil faizleri açısından kritik bir gösterge oldu.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, son işlem gününü yüzde 0,28 düşüşle 14.132 puandan tamamlayarak 12 Ağustos’tan bu yana en düşük kapanışını yaptı. İşlem hacmi ise 165,7 milyar TL ile sınırlı kaldı. Endeksin bugün de güne yatay bir başlangıç yapması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLARI VE VERİ TAKVİMİ

• Yurt İçi: Saat 10.00’da temmuz ayı konut fiyat endeksi takip edilecek.

• Yurt Dışı: İngiltere işsizlik oranı, Almanya ve Euro Bölgesi ZEW ekonomik güven endeksleri ile ABD’de konut başlangıçları ve sanayi üretimi verileri öne çıkıyor. (ABD sanayi üretimi için aylık beklenti: Yüzde 0,3 artış).

• Küresel Borsalar: ABD borsaları haftaya teknoloji hisselerindeki satış baskısıyla negatif başladı. Dow Jones yüzde 0,51, S&P 500 yüzde 0,52 ve Nasdaq yüzde 0,31 değer kaybetti.

• Emtia Piyasası: Zayıf dolar endeksi ve Fed beklentileriyle ons altın 4.390 dolar, ons gümüş ise 66 dolar seviyelerindeki güçlü duruşunu koruyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

• AGROT – Hümeyra Keskin tarafından 168.000.000 adet payın pay başına 2,28 TL fiyattan TAS’ta 1 alıcıya satışı kapsamında Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• AGROT – Hümeyra Keskin tarafından 168.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• ARENA – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun A-(tr)’den BBB(tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

• AHSGY – Şirket iştiraki Çağrankaya Turizm tarafından Antalya’da yapılması planlanan kapasiteli Turizm Konaklama Tesisi projesine ilişkin, projenin ÇED Gerekli Değildir raporunun iptal kararına karşılık gerçekleşen istinaf süreci sonrasında Bakanlığa tahsis süresinin dondurulması için verilen dilekçenin onaylandığı açıklandı.

• BIGEN – Halka arzdan elde edilen fonun kullanım yerinin değişikliği için SPK’ya izin başvurusu yapıldığı açıklandı.

• BJKAS – Tera Holding’in Beşiktaş Erkek Basketbol Takımına sponsor olunmasına karar verildiği açıklandı.

• BJKAS – TERA tarafından şirketin bağlı ortaklıklarının halka arz süreçlerinin yönetileceği, finansal danışmanlık hizmeti sağlanacağı ve olası pay satışları kapsamında stratejik görüşmelerin devam ettiği açıklandı.

• CITAS – Şirket payları 18 Ağustos'ta Borsa'da işlem göremeye başlayacak.

• CGCAM – şirketin, 104,5 milyon TL’lik sipariş aldığı açıklandı.

• EKGYO – 119 gün vadeli 2 milyar TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

• EFOR – Efor Holding tarafından 64.660.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• GOKNR – Şirket hakkında uygulanan yönetim kayyımlığı tedbirinin kaldırıldığı açıklandı.

• HURGZ – Hürriyet A.S. Zweigniederlassung Deutschland'ın faaliyetlerinin 31 Ocak itibarıyla sona erdirilmesine ve tasfiye sürecinin başlatılmasına karar verildiği açıklandı.

• HKTM – İlham Çelebi ve Atıf Tunç Atıl tarafından şirketin paylarının tamamının veya bir kısmının satışına ilişkin olarak potansiyel alıcılarla görüşülmeye başlandığı açıklandı.

• ISCTR – Yurt dışında 368 gün vadeli 100 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

• IHLAS – Şirketin, Orta Asya Investment Holding'deki payını artırmasına karar verdiği yüzde 6'sını temsil eden payların toplam 6 milyon dolara alınması için sözleşme imzalandığı açıklandı.

• IHLAS – Şirket iştiraki Orta Asya Investment Holding tarafından 100.000 KGS olan sermayesinin 585 milyon KGS'ye artırılmasına karar verildiği açıklandı.

• ISMEN – 92 gün vadeli 880 milyon TL tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

• KBORU – Şirketin, 155,9 milyon TL tutarında iş aldığı açıklandı.

• KOTON – Şirketin, Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği – Responsible Programı kapsamında gerçekleştirilen Faz 1 – Mevcut Durum Analizi ve Sürdürülebilirlik Yol Haritası çalışmasının uygun bulunduğu açıklandı

• KPEKS – Şirket paylarının halka arzı kapsamında halka arzın 2,98 katı talep geldiği açıklandı.

• KGYO – Şirketin, yurt içi ve yurt dışı data center projelerine ilişkin çalışmaların devam ettiği açıklandı.

• KOCMT – Filmaşin ve inşaat demiri üretim tesisi inşaatına ait kazı destek yapıları için, devam etmekte olan fore kazık işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

• MARKA – Şirket unvanının US Yatırım olarak tescil edildiği açıklandı.

• MIATK – Şirket bağlı ortaklığımız Tripy Mobility ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında hizmet sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

• OZKGY – İngiltere’de Ozak Real Estate Development unvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği açıklandı.

• PRZMA – VBTS kapsamında şirket paylarına 17 Eylül’e kadar kredili işlem yasağı getirildi.

• PLTUR – 1,5 milyar TL’ye kadar kira sertifikası ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

• PENTA – Şirketin, OKI ile gerçekleştirilen yeni anlaşma kapsamında distribütörlük yetki alanını genişlettiği açıklandı.

• RALYH – Şirket bağlı ortaklığı Ral Enerji tarafından geliştirilen İzmir’deki RES projesi kapsamında ÇED olumlu kararı verildiği açıklandı.

• RYGYO – İzmir Menderes’te 23.680 m 2 ’lik arsanın 278,2 milyon TL’ye alındığı açıklandı.

• SMRTG – Smart Holding tarafından şirkete 100 milyon TL tutarında sermaye avansı aktarıldığı açıklandı.

• SARAE – Şirketin, 6,7 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.

• TKNKA – Şirket paylarının halka arzı kapsamında halka arzın 6,45 katı talep geldiği açıklandı.

• TATEN – Güneşgün 4 Enerji Üretim’in sermayesinin 50.000 TL’den 250.000 TL’ye yükseltildiği açıklandı.

PAY ALIM/SATIM HABERLERİ

• AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 110.000 adet pay 33,24 – 34,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ARSAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 389.974 adet pay 3,50 TL fiyattan geri alındı.

• EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 105.000 adet pay 17,29 – 17,35 TL fiyat aralığından geri alındı.

• EFOR – Efor Holding tarafından 20,00 TL fiyattan 25.680.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 4,48’e geriledi.

• BLUME – Birol Bulut tarafından 4.000.000 adet payın virmanlandığı, şirket sermayesindeki payının yüzde 7,25’e gerilediği açıklandı.

• INFO – Hedef Portföy tarafından 50.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 16,28’e geriledi.

• OZSUB – Bank of America Corporation tarafından 39,75 – 39,94 TL fiyat aralığından 790.847 adet alış ve 1.544.285 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 4,49’a geriledi.

• RUZYE – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik tarafından 8,41 – 8,25 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 25,73’e yükseldi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

• AKFIS – Şirket sermayesi bugün 636,6 milyon TL’den yüzde 500 oranında bedelsiz olarak 3,2 milyar TL artışla 3,8 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 15,17 TL’ye denk gelmekte.

• DNISI – Şirket sermayesi bugün 119,7 milyon TL’den yüzde 334,3 oranında bedelsiz olarak 400,3 milyon TL artışla 520 milyon TL’ye yükseltilecek.

• SASA – Tahsisli sermaye artırımına (planlanan toplam satış hasılatı 7,2 milyar TL) karar verildiği açıklandı.

Kaynak: İnfo Yatırım