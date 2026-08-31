Yapılan açıklamaya göre, gün içinde artan satış baskısıyla birlikte BIST 100 endeksinde yaşanan kayıplar kritik eşiği aştı.

KAP açıklamasında, saat 15:32:58 itibarıyla BIST 100 endeksindeki anlık değer kaybının -yüzde 2 seviyesini aşması sebebiyle kuralın otomatik olarak tetiklendiği belirtildi.

Piyasa istikrarını korumak amacıyla alınan karar doğrultusunda, Pay Piyasası'nda açığa satış yapılabilen işlem sıralarında gün sonu seans kapanışına kadar "Yukarı Adım Kuralı" uygulanacak.

YUKARI ADIM KURALI (UP-TİCK RULE) NEDİR, NASIL İŞLER?

Yukarı Adım Kuralı, piyasalarda açığa satış nedeniyle oluşabilecek spekülatif ve agresif aşağı yönlü baskıları dizginlemeyi amaçlar. Bu kurala göre:

• Açığa satış işlemleri, ilgili pay senedinin en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyattan (yukarı adım) yapılabilir.

• Eğer son gerçekleşen fiyat bir önceki fiyattan yüksekse, açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat seviyesinden de girilebilir.

Bu düzenlemeyle birlikte, hisse fiyatları düşerken alt kademelere doğrudan açığa satış emri verilerek düşüşün derinleştirilmesi engellenmiş olur.

YATIRIMCILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Günün ilk yarısında başlayan küresel ve jeopolitik kaynaklı satışların öğleden sonra derinleşmesi üzerine alınan bu karar, piyasadaki panik havasını yatıştırmayı ve hisse fiyatlarındaki kontrolsüz gerilemeyi önlemeyi hedefliyor.

Analistler, seansın son saatlerinde yukarı adım kuralının devreye girmesiyle birlikte açığa satış baskısının bir miktar hafifleyebileceğini öngörüyor.

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