Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (BRLSM), 27 Ağustos 2026 tarihinde ihale kazanımı olarak duyurduğu projede nihai aşamaya geçildi ve taraflar arasında resmi sözleşme akdedildi.

KAP açıklamasında yer alan detaylara göre işin kapsamı ve şartları şu şekilde belirlendi:

• Proje Konusu: Türkiye’nin önde gelen zincir hastane gruplarından birine ait, İstanbul’da inşa edilecek yaklaşık 60.000 metrekarelik dev sağlık kompleksi.

• Üstlenilen İş: Hastane projesinin Mekanik, Elektrik ve İnce İşlerinin yapımı anahtar teslim usulüne göre gerçekleştirilecek.

• Sözleşme Tutarı: KDV dahil 3,42 Milyar TL (3.420.000.000 TL).

• Tamamlanma Süresi: Projenin iş başlangıcından itibaren 14 ay içerisinde teslim edilmesi planlanıyor.

YATIRIMCI VE PİYASA YANSIMASI

Borsa İstanbul’da işlem gören BRLSM payları açısından şirketin iş hacmini ve geleceğe dönük nakit akışını önemli ölçüde destekleyecek bu dev sözleşme, piyasa aktörleri ve yatırımcılar tarafından oldukça pozitif bir gelişme olarak karşılandı.

14 aylık kısa tamamlama süresiyle projenin şirketin finansal performansına katkısının önümüzdeki çeyreklerde kademeli olarak yansıması bekleniyor.

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