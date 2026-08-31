Şirketin halka arz izahnamesinde de yer alan süreçte nihai aşamaya geçilerek resmi imzalar tamamlandı.

KAP’a yapılan açıklamaya göre Albayrak Beton ile Çelikler-Fernas-Güryapı Adi Ortaklığı arasında 9 Nisan 2026 tarihinde imzalanan ön protokole istinaden nihai sözleşme 31 Ağustos 2026 itibarıyla imzalandı.

Sözleşme kapsamındaki dev projeler şu şekilde detaylandırıldı:

• Kazım Karabekir - Topağacı – Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı İnşaatı ve Elektromekanik Sistemleri Tedariki

• Altunizade – Bosna Bulvarı Raylı Sistem Hattı İnşaatı ve Elektromekanik Sistemleri Tedariki

Albayrak Beton, İstanbul’daki bu iki kritik ulaşım projesinin tüm hazır beton tedariğini üstlenmiş oldu.

3 MİLYAR TL’LİK HASILAT BEKLENTİSİ

İmzalanan nihai sözleşme doğrultusunda, proje süresince KDV hariç yaklaşık 3.000.000.000 TL (3 milyar TL) tutarında hasılat elde edilmesi öngörülüyor.

Şirketten yapılan açıklamada, proje gereksinimleri ve saha koşullarına bağlı olarak nihai hasılat bedelinde değişiklikler yaşanabileceği de eklendi.

Şirketin finansal performansına ve iş hacmine büyük katkı sunması beklenen bu anlaşma, borsa yatırımcıları tarafından da dikkatle takip ediliyor.

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