Alım tarafında SASA ve ISCTR ilk sıralarda yer alırken, satış tarafında SL1KYV ve MRGYO öne çıktı. İş Yatırım’ın TSİ 12.00 itibarıyla alım satım yaptığı hisseler belli oldu.

ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse kodu Net lot Pay (%) Maliyet SASA 10.505.971 10,46 1,796 ISCTR 9.577.704 9,53 13,131 PEKGY 5.152.608 5,13 1,333 INFO 3.806.634 3,79 1,258 TNIEDV 3.497.487 3,48 0,02 Diğer 67.927.566 67,61 —

Kaynak: ForInvest

SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse kodu Net lot Pay (%) Maliyet SL1KYV -3.964.448 3,97 0,03 MRGYO -3.960.557 3,97 1,335 UAIDDV -3.738.672 3,75 0,176 PSIHUV -3.600.000 3,61 0,02 NAIIZV -3.309.641 3,32 0,915 Diğer -81.232.504 81,39 —

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