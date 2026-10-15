Borsa İstanbul’da İş Yatırım’ın alım ve satım işlemlerinde öne çıkan hisseler belli oldu. İşte alım satım yapılan hisseler...
Alım tarafında SASA ve ISCTR ilk sıralarda yer alırken, satış tarafında SL1KYV ve MRGYO öne çıktı. İş Yatırım’ın TSİ 12.00 itibarıyla alım satım yaptığı hisseler belli oldu.
ALIM YAPILAN HİSSELER
|Hisse kodu
|Net lot
|Pay (%)
|Maliyet
|SASA
|10.505.971
|10,46
|1,796
|ISCTR
|9.577.704
|9,53
|13,131
|PEKGY
|5.152.608
|5,13
|1,333
|INFO
|3.806.634
|3,79
|1,258
|TNIEDV
|3.497.487
|3,48
|0,02
|Diğer
|67.927.566
|67,61
|—
Kaynak: ForInvest
SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse kodu
|Net lot
|Pay (%)
|Maliyet
|SL1KYV
|-3.964.448
|3,97
|0,03
|MRGYO
|-3.960.557
|3,97
|1,335
|UAIDDV
|-3.738.672
|3,75
|0,176
|PSIHUV
|-3.600.000
|3,61
|0,02
|NAIIZV
|-3.309.641
|3,32
|0,915
|Diğer
|-81.232.504
|81,39
|—
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