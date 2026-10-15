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Borsa İstanbul’da İş Yatırım’ın alım ve satım işlemlerinde öne çıkan hisseler belli oldu. İşte alım satım yapılan hisseler...

Alım tarafında SASA ve ISCTR ilk sıralarda yer alırken, satış tarafında SL1KYV ve MRGYO öne çıktı. İş Yatırım’ın TSİ 12.00 itibarıyla alım satım yaptığı hisseler belli oldu.

ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse kodu Net lot Pay (%) Maliyet
SASA 10.505.971 10,46 1,796
ISCTR 9.577.704 9,53 13,131
PEKGY 5.152.608 5,13 1,333
INFO 3.806.634 3,79 1,258
TNIEDV 3.497.487 3,48 0,02
Diğer 67.927.566 67,61

İş Yatırım’ın alım satım listesi belli oldu! SASA ve ISCTR öne çıktı, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse kodu Net lot Pay (%) Maliyet
SL1KYV -3.964.448 3,97 0,03
MRGYO -3.960.557 3,97 1,335
UAIDDV -3.738.672 3,75 0,176
PSIHUV -3.600.000 3,61 0,02
NAIIZV -3.309.641 3,32 0,915
Diğer -81.232.504 81,39

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