Borsa İstanbul'da yeni işlem günü öncesinde yatırımcıların gündemi yoğun. BIST 100 endeksi, son işlem gününü yüzde 1,08 düşüşle 12.118,29 puandan tamamlarken bugün hafif satıcılı açılış bekleniyor. Küresel piyasalarda ABD ÜFE verisi ve Fed açıklamaları izlenirken yurt içinde şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği gelişmeler, temettü ödemeleri, pay alım satım işlemleri ve ekonomik veri takvimi öne çıkıyor. İşte 15 Ekim 2026 Perşembe günü borsada yatırımcıların bilmesi gereken gelişmeler...

BORSA İSTANBUL'DA SATIŞ BASKISI DEVAM EDİYOR

BIST 100 endeksi, son işlem gününde 132,39 puanlık düşüşle 12.118,29 seviyesine geriledi. Endeksteki günlük değer kaybı yüzde 1,08 olarak gerçekleşirken bu seviye 30 Eylül'den bu yana görülen en düşük kapanış oldu.

Borsa İstanbul'da toplam işlem hacmi ise 86,1 milyar TL ile 12 Ekim'den bu yana en düşük seviyede kaldı.

Endekste satışların düşük işlem hacmiyle birlikte devam etmesi, yatırımcıların yeni pozisyon almakta temkinli davrandığına işaret ediyor. Tepki alımlarının henüz kalıcı bir yükseliş eğilimine dönüşmemesi de piyasadaki kırılgan görünümün sürmesine neden oluyor.

Piyasa değerlendirmelerinde BIST 100 endeksinin yeni işlem gününe hafif satıcılı başlaması bekleniyor.

FED AÇIKLAMALARI VE ABD ENFLASYONU GÜNDEMDE

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen açıklamalar takip ediliyor.

Fed Üyesi Austan Goolsbee, açıklanan enflasyon verisinin hayal kırıklığı yarattığını belirtirken Fed Üyesi Mary Daly, faiz artışı konusunda acele edilmesine gerek olmadığını ifade etti.

ABD Merkez Bankasının ekonomik koşullara ilişkin değerlendirmelerini içeren Bej Kitap raporu ise fiyat baskılarının ekonominin farklı alanlarına yayıldığına işaret etti.

Enflasyon görünümüne ilişkin belirsizlikler, Fed'in önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikasına yönelik beklentileri etkileyebilecek gelişmeler arasında bulunuyor.

ABD ÜFE VERİSİ PİYASALARIN ODAĞINDA

Bugün küresel piyasalarda ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi takip edilecek. Veri, üretici fiyatlarındaki değişim üzerinden enflasyonun seyrine ilişkin yeni sinyaller verecek.

İngiltere'de gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), sanayi üretim endeksi ve ticaret dengesi verileri açıklanacak. Euro Bölgesi'nde ise sanayi üretim endeksi gündemde olacak.

Türkiye'de günün önemli ekonomik verisi bütçe dengesi olacak. Cuma günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi de enflasyon ve döviz kuru beklentileri açısından takip edilecek.

ORTA DOĞU VE UKRAYNA'DAKİ GELİŞMELER İZLENİYOR

Jeopolitik gelişmeler de küresel piyasaların gündemindeki yerini koruyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları yeniden başlatacağını açıkladı. Söz konusu açıklama, enerji arzına yönelik riskler açısından önem taşıyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileri ise Orta Doğu'daki savaşın bölge ekonomileri üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirtti.

IMF değerlendirmelerinde, savaşın bölge genelinde son derece dengesiz bir ekonomik şok yarattığı ve doğrudan etkilenen ülkelerin ağır ekonomik sonuçlarla karşı karşıya kaldığı ifade edildi. Ayrıca çatışmaların Orta Doğu'da çeşitli sektörlerde kalıcı hasara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

IMF toplantıları 12-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

ABD KREDİ PİYASASI VE JAPONYA'DAN FAİZ SİNYALLERİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD özel kredi piyasasındaki finansal stresin mevcut temerrüt oranlarının gösterdiğinden daha yüksek olabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan Barclays, Japonya Merkez Bankası (BOJ) Yönetim Kurulu Üyesi Koeda'nın açıklamalarının ilave faiz artırımlarına duyulan ihtiyacı güçlendirdiğini değerlendirdi.

Japonya'daki faiz beklentileri, küresel likidite koşulları ve uluslararası sermaye hareketleri açısından takip ediliyor.

Elon Musk ise Ukrayna'nın askeri düzeydeki Starlink ağına uygulanan kısıtlamaların ABD hükümetinden ve nihai olarak ABD Başkanı Donald Trump'tan kaynaklandığını söyledi.

TÜRKİYE İÇİN KRİTİK RAPORLAR AÇIKLANACAK

Yurt içi piyasalarda ekonomik verilerin yanı sıra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye değerlendirmeleri de gündemde bulunuyor.

S&P'nin Türkiye raporunu 16 Ekim'de yayımlaması beklenirken Scorpe Ratings'in Türkiye raporu için 23 Ekim tarihi öne çıkıyor.

Küresel tarafta ise 3 Kasım'da gerçekleştirilecek ABD ara seçimleri yaklaşırken siyasi gelişmelerin piyasalara olası etkileri takip edilecek.

Borsa İstanbul'da kısa vadeli görünüm açısından küresel veri akışı, jeopolitik gelişmeler ve yatırımcıların risk iştahı belirleyici olmaya devam edecek.

ŞİRKET HABERLERİ

BIST şirketlerinin 14 Ekim 2026 tarihinde KAP'a bildirdiği gelişmelerden öne çıkanlar şöyle;

ADGYO – Halkapınar şubesinin açılmasına karar verildiği açıklandı.

ADGYO – Şirketin, %100 bağlı ortaklığı Akçay Otelcik’in şirket bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine karar verildiği açıklandı.

AYES – Pay geri alım programının başlatılmasına 15.000.000 adet paya karşılık 130 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

BIMAS – Şirket tarafından, yazılım ve teknoloji alanlarında faaliyet gösterecek yeni bir şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı.

BINBN – BULGS tarafından 3.137.500 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

BRMEN – BULGS tarafından 7.876.190 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

BULGS – Bulls Yatırım Holding tarafından 8.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

BRKVY – ING Bank tarafından gerçekleştirilen 325,6 milyon TL’lik tahsili gecikmiş alacak satışı ihalesinin kazanılması sonrasında devir ve sözleşme işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

BKRGY – Şirket portföyünde yer alan Gaziosmanpaşa’daki öğrenci yurdunun kirasının aylık 505,5 milyon TL’den 1,3 milyon TL’ye revize edildiği açıklandı.

DESA – Şirketin, %100 bağlı ortaklığı Nuera Sürdürülebilir Biyofabrikasyon ile Gozen Bioworks Corp ve Gozen Institute Bio Materyal arasında biyomateryal teknolojileri alanında lisans sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

ESCAR – BULGS tarafından 14.995.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

EKGYO – Şirket ile TOKİ arasında imzalanan protokol kapsamında İstanbul Küçükçekmece Halkalı Batı 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 21 Ekim’de yapılacağı açıklandı.

ETILR – Şirketin, Sweet Nutz ile 10,1 milyon dolarlık ticari satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

EKOS – Şirketin, yeni fabrika yatırımı kapsamında ana üretim binası ve destek ünitelerine ilişkin inşaat çalışmalarının tamamlandığı ve tesisin devreye alındığı açıklandı.

GOODY – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 400 milyon TL’den 7,6 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

GLCVY – 182 gün vadeli 500 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

GENIL – Şirketin, Kazakistan'da bulunan Temsilcilik Ofisi tarafından yetkilendirilen Med Service Plus’ın SK Pharmacy tarafından düzenlenen ilaç alım ihalesini kazandığı açıklandı.

ISMEN – 63 gün vadeli 615 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

ISMEN – 77 gün vadeli 375 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

KLGYO – İstanbul Küçükçekmece’deki 14.017 m²’lik arsa üzerinde geliştirilmekte olan proje kapsamında, Kat İrtifakı Tesisi işlemlerinin tescil edildiği açıklandı.

KGYO – İstanbul Eyüpsultan’daki taşınmazın 21,2 milyon TL’ye satılması kapsamında sözleşme imzalanmasına karar verildiği açıklandı.

LINK – Şirket ile Grovbi Teknoloji arasında iş birliği sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

LYDHO – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

LYDYE – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

MEDTR – Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Kemoterapi İlaç Hazırlama ve Uygulama Hizmet Alımı ihalesine katılım sağlandığı açıklandı.

MIATK – Otonom mobilite ekosisteminin oluşturulması amacıyla stratejik çalışmaların yürütülmesine verildiği açıklandı.

MASFN – Şirketin, yurt içinde faaliyet gösteren bir firma ile GES projesi kapsamında 10,2 milyon dolarlık sözleşme imzaladığı açıklandı.

METRO – Metro Euphoria Hotel Batumi ve tesislerinin satışı kapsamında alıcı bulunması ve bu alıcılar ile ön görüşmeleri yapmak üzere Sara Bilişim Danışmanlık’ın yetkili kılındığı açıklandı.

RUZYE – Ruzy Yenilenebilir Enerji’nin portföyündeki USAK bonoları kapsamında bononun ödenememesi nedeniyle, bonoların üçüncü kişilere veya ilişkili taraflara satılmasına ve değerleme dahil gerekli işlemlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesine karar verildiği açıklandı.

SAHOL – JCR Eurasia ile kredi derecelendirme sözleşmesinin iptal edildiği açıklandı.

TRALT & TRENJ & TRMET – TR Tedarik Danışmanlık’ın paylarının Türk Altın Holding’e satışının tescil edildiği açıklandı.

TRMET – Koza Prodüksiyon ve Ticaret, Rek – Tur Reklam Pazarlama ve İpek Online Bilişim Hizmetleri’in paylarının tamamının şirket bağlı ortaklığımız TR Anadolu İnşaat ve Ticaret bünyesinde birleşme işleminin tescil edildiği açıklandı.

TERA – SPK tarafından şirketin borçlanma aracı ihracı, tahsisli ve bedelsiz sermaye artırımı başvurularının işlemden kaldırılmasına karar verildiği açıklandı.

USAK – Şirket tarafından ihraç edilen TRFUSAKK2619 ISIN kodlu borçlanma aracı kupon ödemesi yapılamadığı açıklandı.

UFUK – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

VBTYZ – JCR Eurasia ile kredi derecelendirme sözleşmesinin iptal edildiği açıklandı.

YONGA – Bitki Karantinası Yönetmeliği kapsamı ile başlayan yurt dışından meşe kereste, tomruk ve meşe kaplama ithalatı kısıtlamasının kaldırıldığı açıklandı.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat EBEBK 0,6250 0,5313 %0,78 15.10.2026 79,70 79,08 ASTOR 2,1911 1,8625 %1,14 15.10.2026 193,00 190,81

PAY ALIM SATIMLAR

Borsa İstanbul şirketlerinin 14 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiği pay alım satım işlemlerine ilişkin duyurulardan öne çıkanlar şöyle;

AAGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 110.000 adet pay 8,37 – 8,38 TL fiyat aralığından geri alındı.

ATAKP – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 60.000 adet pay 32,40 – 33,12 TL fiyat aralığından geri alındı.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 390.000 adet pay 46,14 – 46,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKHAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 124.650 adet pay 29,86 – 30,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

AVHOL – Bank of America Corporation tarafından 29,35 – 30,15 TL fiyat aralığından 209.754 adet alış ve 328.213 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %2,74’e geriledi.

AKFGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.900.000 adet pay 2,47 – 2,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

ASGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay 9,27 – 9,31 TL fiyat aralığından geri alındı.

BOBET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 101.355 adet pay 14,50 TL fiyattan geri alındı.

BALSU – BG Holding tarafından 8,81 – 9,15 TL fiyat aralığından 2.449.480 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %43,84’e yükseldi.

BAHKM – Deniz Portföy tarafından 148,71 TL fiyattan 675.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,38’e geriledi.

BURVA – Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Gümüş tarafından 448,00 – 466,75 TL fiyat aralığından 3.713 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %57,54’e geriledi.

BIOEN – Doğanlar Yatırım Holding tarafından 9,31 – 10,30 TL fiyat aralığından 1.010.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %46,65’e yükseldi.

BLUME – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 144.954 adet pay 31,18 – 31,48 TL fiyat aralığından geri alındı.

BORSK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 160.000 adet pay 5,30 TL fiyattan geri alındı.

CVKMD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.150.000 adet pay 12,18 – 12,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

CEMAS – Işıklar Holding tarafından 2,97 – 3,14 TL fiyat aralığından 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,55’e yükseldi.

CVKMD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.263.735 adet pay 12,87 – 13,28 TL fiyat aralığından geri alındı.

DOFRB – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 67,50 TL fiyattan geri alındı.

DMSAS & SARKY – SARKY tarafından 6,57 – 6,59 TL fiyat aralığından 20.000 adet DMSAS payı alınırken, SARKY’ın DMSAS’taki payı %46,07’ye yükseldi.

ERCB – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.652.500 adet pay 43,36 TL fiyattan geri alındı.

EGEGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 275.006 adet pay 15,91 TL fiyattan geri alındı.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.200.000 adet pay 13,93 – 14,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

ETYAT – Bank of America Corporation tarafından 12,47 – 12,65 TL fiyat aralığından 502.538 adet alış ve 46.415 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,24’e yükseldi.

FADE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 35.000 adet pay 11,25 – 11,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

FRIGO – Bank of America Corporation tarafından 2,15 – 2,24 TL fiyat aralığından 10.173.236 adet alış ve 20.903.727 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,00’e geriledi.

GEDIK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 556.893 adet pay 4,82 – 4,87 TL fiyat aralığından geri alındı.

GLRMK – Gülermak Emlak tarafından 130,65 – 132,50 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %47,52’ye yükseldi.

GLRYH – Veli Cengiz tarafından 1,88 – 1,90 TL fiyat aralığından 28.850.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

GLRYH – Pardus Portföy tarafından 1,85 – 1,93 TL fiyat aralığından 52.572.004 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %18,39’a yükseldi.

GENTS – Şirket paylarının geri alınması kapsamına 211.531 adet pay 3,94 – 3,98 TL fiyat aralığından geri alındı.

ICUGS – Bank of America Corporation tarafından 1,50 – 1,55 TL fiyat aralığından 4.955.599 adet alış ve 12.308.806 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %1,57’ye geriledi.

INVEO – Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç tarafından 5,31 – 5,33 TL fiyat aralığından 595.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %81,50’ye yükseldi.

KLRHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 103.000 adet pay 10,47 TL fiyattan geri alındı.

KLGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 195.000 adet pay 4,00 TL fiyattan geri alındı.

KARTN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.448 adet pay 103,86 TL fiyattan geri alındı.

KPEKS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 70.000 adet pay 51,00 – 51,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

KRVGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 450.000 adet pay 2,12 – 2,17 TL fiyat aralığından geri alındı.

KZGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 87.425 adet pay 17,84 – 17,88 TL fiyat aralığından geri alındı.

LXGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 6,61 – 6,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 10,82 – 10,88 TL fiyat aralığından geri alındı.

LIDER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 7,65 – 7,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

MCARD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 98,20 – 99,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

MASFN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.749 adet pay 34,54 – 35,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

METEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 860.043 adet pay 20,62 – 20,84 TL fiyat aralığından geri alındı.

MEYSU – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 650.000 adet pay 7,88 – 7,96 TL fiyat aralığından geri alındı.

MAVI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 37,12 – 37,44 TL fiyat aralığından geri alındı.

NTHOL – Besim Tibuk tarafından 35,50 – 35,76 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %38,24’e yükseldi.

ORZAX – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 190.000 adet pay 65,49 TL fiyattan geri alındı.

OSMEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 40.000 adet pay 5,26 – 5,29 TL fiyat aralığından geri alındı.

OZKGY – Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet akbalık tarafından 1,86 – 11,90 TL fiyat aralığından 6.151.264 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %52,94’e yükseldi.

OYLUM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 6,65 TL fiyattan geri alındı.

PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 109.003 adet pay 30,58 TL fiyattan geri alındı.

PAHOL – Abdulkerim Fırat tarafından 1,03 TL fiyattan 10.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %26,76’ye yükseldi.

PAHOL – Mehmet Erdoğan tarafından 1,02 – 1,03 TL fiyat aralığından 20.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %26,91’e yükseldi.

PSGYO – Mehmet Erdoğan tarafından 1,69 – 1,72 TL fiyat aralığından 16.718.903 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %16,49’a yükseldi.

PRKME – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 13,90 – 14,05 TL fiyat aralığından geri alındı.

PRZMA – Bank of Amarica Corporation tarafından 11,74 – 12,21 TL fiyat aralığından 2.417.458 adet alış ve 65.145 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,27’ye yükseldi.

RUZYE – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik tarafından 3,59 – 4,25 TL fiyat aralığından 3.200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %29,52’ye yükseldi.

SANKO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 17.000 adet pay 19,88 – 19,99 TL fiyat aralığından geri alındı.

SOKE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.100.000 adet pay 7,44 – 7,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

TUREX – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.340.428 adet pay 5,87 TL fiyattan geri alındı.

TKNKA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000adet pay 38,00 – 41,74 TL fiyat aralığından geri alındı.

TATEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 4,80 – 4,82 TL fiyat aralığından geri alındı.

TABGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 215,00 – 215,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

TRMET – Arrowstreet Capital tarafından 135,50 TL fiyattan 122.065 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,96’ya geriledi.

TGSAS & BULGS – BULGS tarafından 89,70 – 103,30 TL fiyat aralığından 590.000 adet TGSAS payı satılırken, BULGS’nin TGSAS’taki payı sıfırlandı.

ULUUN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.650.000 adet pay 6,57 – 6,66 TL fiyat aralığından geri alındı.

YYLGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 7,37 – 7,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

ZERGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.011 adet pay 7,04 – 8,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

Bugün sermaye artırımı yapan şirket bulunmuyor.

Bugün genel kurulu olan şirketler;

Hisse Kodu Şirket Genel Kurul Saati Toplantı Türü NETAS Netaş Telekomünikasyon A.Ş. 11:00 Olağanüstü

(İNFO YATIRIM)