Borsa İstanbul'da bugün iki şirketin hisselerinde temettü nedeniyle fiyat düzeltmesi yapıldı. Astor Enerji (ASTOR) ve Ebebek Mağazacılık (EBEBK), 15 Ekim 2026 Perşembe günü nakit kâr payı hak kullanımına konu oldu. Şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği temettü tutarları ve ödeme sonrası teorik hisse fiyatları belli oldu.

ASTOR ENERJİ (ASTOR) TEMETTÜ TUTARI NE KADAR?

Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) paylarında 15 Ekim 2026 tarihinde temettü hak kullanımı gerçekleşiyor.

Pay başına brüt temettü: 2,1911471 TL

2,1911471 TL Pay başına net temettü: 1,8624750 TL

1,8624750 TL Temettü ödemesi sonrası teorik fiyat: 190,8088529 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

EBEBEK (EBEBK) TEMETTÜ TUTARI NE KADAR?

Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) paylarında da nakit kâr payı hak kullanımı nedeniyle fiyat düzeltmesi yapıldı.

Pay başına brüt temettü: 0,6250000 TL

0,6250000 TL Pay başına net temettü: 0,5312500 TL

0,5312500 TL Temettü ödemesi sonrası teorik fiyat: 79,0750000 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

TEMETTÜ SONRASI HİSSE FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Şirketlerin nakit temettü dağıtması halinde, temettü hak kullanım tarihinde hisse fiyatı brüt temettü tutarı dikkate alınarak teorik olarak düzeltilir.

Bu işlem, hisse fiyatının mutlaka aynı tutarda düşeceği anlamına gelmez. Borsa İstanbul'daki işlem fiyatı, seans boyunca oluşan arz ve talebe göre değişebilir.

Temettü hak kullanımı ile nakit tutarın yatırımcının hesabına geçmesi farklı tarihlerde gerçekleşebilir.

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