Şirket, söz konusu süreçte adı geçen kişi ve kurumlarla da herhangi bir ilişkisi olmadığını bildirdi.

ÜÇAY Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. (UCAYM), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, tasfiye sürecine tabi tutulan yatırım fonlarıyla ilgili kamuoyuna yansıyan haber ve söylentilere ilişkin bilgi verdi.

Şirket, yatırımcılardan gelen sorular üzerine yaptığı açıklamada, SPK tarafından tasfiye sürecine alındığı duyurulan yatırım fonlarında herhangi bir yatırımlarının bulunmadığını belirtti.

UCAYM’NİN YATIRIM FONU PORTFÖYÜ AÇIKLANDI

Açıklamada, şirketin söz konusu süreç kapsamında adı geçen kişi, kurum, şirket ve yatırım fonlarıyla herhangi bir ortaklık, yönetim ilişkisi, ticari iş birliği veya menfaat ilişkisinin bulunmadığı ifade edildi.

ÜÇAY Mühendislik, mevcut yatırım fonu portföyünün tamamının İş Bankası, Kuveyt Türk ve Emlak Katılım Bankası'nın iştiraki olan portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen para piyasası fonları ile para piyasası katılım fonlarından oluştuğunu bildirdi.

TASFİYE EDİLEN FONLARIN UCAYM SERMAYESİNDE PAYI BULUNMADI

Şirket açıklamasında, portföy yönetim şirketlerinin KAP ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden kamuya açıkladığı güncel veriler doğrultusunda yapılan incelemeye de yer verildi.

Buna göre, tasfiye sürecine alınan yatırım fonlarının UCAYM sermayesinde pay sahibi olduğuna ilişkin herhangi bir tespit bulunmadığı belirtildi.

ÜÇAY Mühendislik, yatırımcıların doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesine ve kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesine önem verdiğini vurgulayarak mevcut duruma ilişkin açıklamasını kamuoyunun bilgisine sundu.

UCAYM hisseleri yazım sırasında yüzde 1,53'lük yükselşile 13,92 TL'den işlem gördü.

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