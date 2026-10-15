Çitlekçi Mağazacılık, Çates Elektrik ve Selçuk Ecza Deposu hisseleri, 15 Ekim Perşembe günkü seans açılışıyla birlikte yeniden serbest işlem görmeye başlayacak.

Söz konusu hisse senetlerinde süresi dolan ve yürürlükten kaldırılan tedbirlere ilişkin detaylar şöyle:

• Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. (CITAS): Paylar üzerinde bir süredir uygulanan kredili işlem yasağı tedbiri bugün itibarıyla sona erdi.

• Çates Elektrik Üretim A.Ş. (CATES): Şirket hisselerindeki kredili işlem kısıtlaması kaldırıldı.

• Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC): Hisseler üzerindeki kredili işlem yasağı uygulaması resmen tamamlandı.

Yatırımcılar, belirtilen üç şirketin paylarında bugünden itibaren tedbirsiz ve olağan kurallar dahilinde işlem yapabilecek.

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