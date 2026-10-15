Borsa İstanbul'da işlem gören Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), iştiraki aracılığıyla Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) hisselerinde yeni bir alım gerçekleştirdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre 100 bin lotluk işlem sonrasında Işıklar Holding'in Çemaş'taki ortaklık oranı yükseldi.

IŞIKLAR HOLDİNG 100 BİN LOT CEMAS HİSSESİ ALDI

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) tarafından KAP'a yapılan açıklamada, iştiraki Işıklar Holding A.Ş.'nin 14 Ekim 2026 tarihinde Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) paylarında alım gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamaya göre Işıklar Holding, Borsa İstanbul üzerinden toplam 100.000 adet CEMAS payını 300.179 TL bedelle satın aldı.

Gerçekleştirilen işlemin ardından Işıklar Holding'in Çemaş Döküm'deki ortaklık payı yüzde 11,55'ten yüzde 11,57'ye yükseldi.

CEMAS HİSSELERİNDE ORTALAMA ALIM FİYATI NE KADAR?

Açıklanan işlem tutarı ve pay adedi üzerinden yapılan hesaplamaya göre Işıklar Holding'in CEMAS hisselerindeki ortalama alım fiyatı yaklaşık 3,00179 TL oldu.

İşlem detayı Tutar Alım yapılan hisse CEMAS İşlem tarihi 14.10.2026 Alınan pay miktarı 100.000 lot Toplam işlem bedeli 300.179 TL Ortalama alım fiyatı 3,00179 TL Alım öncesi ortaklık oranı %11,55 Alım sonrası ortaklık oranı %11,57

Şirket, söz konusu pay alımına ilişkin bilgileri kamuoyu ve yatırımcılarla paylaştı.