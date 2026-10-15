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Işıklar Holding, CEMAS hisselerinde 100 bin lotluk alım gerçekleştirdi. 300 bin TL'yi aşan işlem sonrası şirketteki ortaklık payı yükseldi.

Borsa İstanbul'da işlem gören Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), iştiraki aracılığıyla Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) hisselerinde yeni bir alım gerçekleştirdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre 100 bin lotluk işlem sonrasında Işıklar Holding'in Çemaş'taki ortaklık oranı yükseldi.

IŞIKLAR HOLDİNG 100 BİN LOT CEMAS HİSSESİ ALDI

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) tarafından KAP'a yapılan açıklamada, iştiraki Işıklar Holding A.Ş.'nin 14 Ekim 2026 tarihinde Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) paylarında alım gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamaya göre Işıklar Holding, Borsa İstanbul üzerinden toplam 100.000 adet CEMAS payını 300.179 TL bedelle satın aldı.

Gerçekleştirilen işlemin ardından Işıklar Holding'in Çemaş Döküm'deki ortaklık payı yüzde 11,55'ten yüzde 11,57'ye yükseldi.

CEMAS HİSSELERİNDE ORTALAMA ALIM FİYATI NE KADAR?

Açıklanan işlem tutarı ve pay adedi üzerinden yapılan hesaplamaya göre Işıklar Holding'in CEMAS hisselerindeki ortalama alım fiyatı yaklaşık 3,00179 TL oldu.

İşlem detayı Tutar
Alım yapılan hisse CEMAS
İşlem tarihi 14.10.2026
Alınan pay miktarı 100.000 lot
Toplam işlem bedeli 300.179 TL
Ortalama alım fiyatı 3,00179 TL
Alım öncesi ortaklık oranı %11,55
Alım sonrası ortaklık oranı %11,57

Şirket, söz konusu pay alımına ilişkin bilgileri kamuoyu ve yatırımcılarla paylaştı.

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