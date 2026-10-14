Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altın fiyatlarında belirgin bir geri çekilme yaşandı.

Bir önceki işlem gününü 6 milyon 618 bin liradan kapatan standart altın, gün içi işlemlerde en düşük 6 milyon 500 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 575 bin 500 lira seviyelerini test etti.

Gün sonu kapanışı ise en düşük seviye olan 6 milyon 500 bin liradan gerçekleşti.

İŞLEM HACMİ VE ÖNE ÇIKAN KURUMLAR

Piyasada gerçekleşen toplam işlem hacmi ve öne çıkan aracı kurumlar şu şekilde sıralandı:

• Altın İşlem Hacmi: KMKTP’de altındaki toplam işlem hacmi 5.732.371.704,91 TL, işlem miktarı ise 872,62 kilogram oldu.

• Tüm Metaller İşlem Hacmi: Diğer kıymetli madenlerin de dahil olduğu tüm metallerdeki toplam işlem hacmi 5.788.193.826,91 TL seviyesinde gerçekleşti.

• En Çok İşlem Yapan Lider Kurumlar: Gün genelinde altın borsasında en yüksek işlem hacmine ulaşan kurumlar sırasıyla Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler ve NMGlobal Kıymetli Madenler olarak kaydedildi.

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