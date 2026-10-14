Büyüme hızındaki ve kullanıcı etkileşimindeki yavaşlamanın ardından gündeme gelen karar kapsamında yaklaşık bin çalışanın işten çıkarılması bekleniyor. Planın hayata geçirilmesi halinde bu, şirketin 2022’den bu yana gerçekleştireceği en büyük toplu işten çıkarma olacak.

ABD merkezli dijital yayın platformu Netflix, küresel operasyonlarında kapsamlı bir iş gücü azaltımına hazırlanıyor. The Wall Street Journal’ın haberine göre şirket, yaklaşık bin çalışanıyla yollarını ayırmayı planlıyor.

İŞTEN ÇIKARMALAR HANGİ BİRİMLERİ ETKİLEYECEK?

İşten çıkarmaların ağırlıklı olarak ürün geliştirme, teknoloji, hukuk ve insan kaynakları birimlerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Netflix’in eş CEO’ları Ted Sarandos ve Greg Peters, çarşamba sabahı çalışanlara gönderdikleri e-postayla kararı duyurdu.

Geçen yılın sonunda yaklaşık 16 bin tam zamanlı çalışanı bulunan şirketin planladığı işten çıkarmalar, toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 6’sına karşılık geliyor.

NETFLİX YÖNETİMİNDEN KAYNAKLARI VERİMLİ KULLANMA MESAJI

Sarandos ve Peters, çalışanlara gönderdikleri mesajda şirket kaynaklarının daha verimli kullanılması ve önceliklerin belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

İki yönetici, “Dünyayı eğlendirme misyonumuz iddialı bir hedef ve bunu gerçekleştirmek, çalışanlarımızı ve kaynaklarımızı hangi alanlarda önceliklendireceğimiz konusunda disiplinli olmamızı gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

REKABET VE BÜYÜME BASKISI ETKİLİ OLUYOR

Netflix’in iş gücünü azaltma planı, şirketin büyüme hızında ve kullanıcı etkileşiminde yavaşlama yaşadığı bir dönemde gündeme geldi. Dijital yayın sektöründe artan rekabet, platformları kullanıcıların ekran başında geçirdiği zamandan daha fazla pay almaya yöneltiyor.

Netflix de bu ortamda operasyonlarını ve kaynak dağılımını yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. Şirket, abonelik gelirlerine olan bağımlılığını azaltmak ve yeni gelir kaynakları oluşturmak amacıyla reklamcılık, canlı yayın programları ve oyun alanlarındaki faaliyetlerini genişletmeye odaklanıyor.

Planlanan işten çıkarmalar, Netflix’in yeni büyüme alanlarına yönelirken maliyetlerini ve kaynak kullanımını daha sıkı yönetme çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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