Söz konusu hisse senetleri, yarın seans açılışından itibaren üzerlerinde uygulanan tedbirler olmaksızın serbest işlem görmeye başlayacak.

Süresi tamamlanan ve kredili işlem yasağı kaldırılan şirketler şunlardır:

• Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. (CITAS): Hisse üzerinde uygulanan kredili işlem yasağı tedbiri yarın itibarıyla kalkıyor.

• Çates Elektrik Üretim A.Ş. (CATES): Hisse üzerinde uygulanan kredili işlem yasağı tedbiri sona eriyor.

• Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC): Paylarda uygulanan kredili işlem yasağı kaldırılıyor.

VBTS HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), sermaye piyasalarında aşırı fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesi ve yatırımcıların korunması amacıyla Borsa İstanbul tarafından uygulanan geçici kısıtlama mekanizmasıdır.

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