Altın fiyatlarında 14 Ekim 2026 Çarşamba günü kritik veri bekleyişi başladı. Gram altın 6.600 TL'nin üzerinde işlem görürken ons altın 4.165 dolar seviyesinde seyrediyor. ABD'de bugün saat 15.30'da açıklanacak enflasyon verisi öncesinde yatırımcılar altın piyasasındaki gelişmelere odaklandı. Peki, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar? İşte 14 Ekim 2026 güncel altın alış satış fiyatları...

ALTIN FİYATLARINDA GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE

Küresel altın piyasasında yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin yeni sinyaller verebilecek tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisini bekliyor.

Spot altın, sabah saatlerinde 4.159 dolar seviyesinde yatay seyrederken aralık vadeli ABD altın kontratları yüzde 0,1 yükselişle 4.182,60 dolara çıktı.

Yurt içinde ise gram altının satış fiyatı 6.604,63 TL seviyesinde bulunuyor.

ABD'de bugün Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanması beklenen enflasyon verisinin, doların küresel seyri ve Fed'in faiz beklentileri üzerinden altın fiyatlarında hareketliliğe neden olabileceği değerlendiriliyor.

14 EKİM 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Serbest piyasada 14 Ekim 2026 Çarşamba sabahı itibarıyla altın fiyatları şöyle;

Gram altın: Alış 6.603,74 TL, satış 6.604,63 TL

Alış 6.603,74 TL, satış 6.604,63 TL Çeyrek altın: Alış 10.565,99 TL, satış 10.798,58 TL

Alış 10.565,99 TL, satış 10.798,58 TL Yarım altın: Alış 21.056,32 TL, satış 21.587,59 TL

Alış 21.056,32 TL, satış 21.587,59 TL Cumhuriyet altını: Alış 42.263,92 TL, satış 43.062,17 TL

Alış 42.263,92 TL, satış 43.062,17 TL Tam altın: Alış 43.206,00 TL, satış 43.719,00 TL

Alış 43.206,00 TL, satış 43.719,00 TL Ziynet altın: Alış 42.244,65 TL, satış 43.043,15 TL

Alış 42.244,65 TL, satış 43.043,15 TL Ata altın: Alış 43.508,05 TL, satış 44.605,32 TL

Alış 43.508,05 TL, satış 44.605,32 TL Gremse altın: Alış 107.217,00 TL, satış 108.877,00 TL

Alış 107.217,00 TL, satış 108.877,00 TL 14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL, satış 4.861,15 TL

Alış 3.632,34 TL, satış 4.861,15 TL 22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL, satış 6.286,90 TL

Alış 6.046,80 TL, satış 6.286,90 TL Ons altın: Alış 4.165,30 dolar, satış 4.166,04 dolar

Fiyatlar 14 Ekim 2026 sabah saatlerine ait olup gün içerisinde değişiklik gösterebilir.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Altın piyasasında günün en önemli gelişmesi ABD enflasyon verisi olacak. Açıklanacak rakamların beklentilerin üzerinde veya altında gerçekleşmesi, Fed'in faiz politikasına ilişkin fiyatlamaları değiştirebilir.

Enflasyonun beklentilerden yüksek gelmesi, Fed'in sıkı para politikasını sürdürmesine yönelik beklentileri güçlendirebilir. Bu durum dolar ve ABD tahvil getirileri üzerinden altın fiyatlarını baskılayabilir.

Beklentilerin altında kalacak bir enflasyon verisi ise faiz artırım beklentilerinin zayıflamasına yol açarak altını destekleyebilir.

Ancak altının vereceği tepki yalnızca enflasyon rakamına değil, piyasa beklentilerine ve doların hareketine de bağlı olacak.

UZMANLARDAN ALTIN FİYATLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Tastylive Küresel Makroekonomi Başkanı Ilya Spivak, altın fiyatlarında belirgin bir hareket yaşanmadığını ve değerli metalin belirli bir fiyat aralığında işlem gördüğünü belirtti.

Spivak, petrol fiyatlarındaki yükselişe rağmen altının mevcut seviyelerini korumasının, piyasanın yeni bir yükseliş gerekçesi aradığına işaret ettiğini ifade etti.

Uzman, açıklanacak enflasyon, üretici fiyat endeksi ve perakende satış verilerinin ekonomik yavaşlamaya işaret etmesi durumunda Fed'e ilişkin faiz beklentilerinin değişebileceğini ve bunun altın fiyatlarını destekleyebileceğini değerlendirdi.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM FİYATLARINDA SON DURUM

Diğer değerli metallerde de farklı yönlü fiyat hareketleri görülüyor.

Spot gümüş yüzde 0,6 gerileyerek ons başına 59,11 dolara düşerken platin 1.664,19 dolarda yatay seyretti. Paladyum ise yüzde 0,4 yükselişle 1.130,81 dolara çıktı.