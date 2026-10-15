Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Kavcıoğlu, İktisat Katılım Bankası’nın faaliyet durumundan devredilen finans gruplarına kadar merak edilen başlıkları aydınlattı.

İktisat Katılım Bankası'nın 3 Ağustos’ta faaliyet izni için başvurduğunu hatırlatan Kavcıoğlu, sermaye piyasalarında yaşanan fon gelişmelerini yakından takip ederek sürece müdahale ettiklerini söyledi. Bankanın faaliyete başlamasına tedbiren geçit vermediklerini belirten Kavcıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Biz, burada fonlardaki gelişmeleri görünce nasıl sonuçlanacağını öngörerek tedbiren banka iznini, yani hesap açılması ve faaliyete başlama iznini beklettik, vermedik. Banka şu an faaliyette olmadığı için herhangi bir kamu riski de söz konusu değildir."

Aralık 2024’te Katılımevim ve Birev grubuna verilen kuruluş onayına da değinen BDDK Başkanı, o dönemki incelemelerde grupta herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını, portföy şirketine sahip olmanın banka kurmaya yasal bir engel teşkil etmediğini vurguladı.

"BİR BANKA İZNİNİN EKONOMİK DEĞERİ 60-70 MİLYON DOLAR"

Kavcıoğlu; Tera, Destek, Hedef ve İktisat Katılım Bankası süreçlerinde doğrudan tasfiye yerine devir seçeneğinin değerlendirildiğini belirtti. Kurulmuş olan EFT, SWIFT ve teknik altyapının ciddi bir milli servet olduğuna dikkat çeken Kavcıoğlu, bir bankacılık lisansı ve altyapısının piyasa değerinin 60-70 milyon dolar civarında olduğunu kaydetti. Altyapının çöp olmaması için Emlak Katılım’ın devralma ihtimali gibi ekonomik değeri koruyucu adımların ön planda tutulduğunu dile getirdi.

TMSF'YE DEVREDİLEN ŞİRKETLERİN DURUMU POZİTİF

Tera, Destek ve Hedef gruplarının finans sektöründeki geçmişinin eskiye dayandığını ifade eden Kavcıoğlu, TMSF'ye devredilen faktoring şirketlerinin bilançolarına dair de bilgi verdi:

• Varlıklar Yükümlülükleri Karşılıyor: Devir raporlarında Tera Faktoring ve Hedef Destek Faktoring'in varlık-yükümlülük dengesinin pozitif olduğu, şirketlerin batık durumda bulunmadığı tespit edildi.

• Mağduriyetler Satışla Çözülecek: Şirketleri tasfiye etmek yerine satış yoluyla ekonomiye kazandırmayı hedeflediklerini belirten Kavcıoğlu, elde edilecek gelirle fon işlemleri sebebiyle mağdur olan yatırımcıların zararlarının karşılanmasının amaçlandığını kaydetti.

Tahvil ihraçlarına ilişkin iddiaların ise ağırlıklı olarak grup içi işlemlerden kaynaklandığını belirten BDDK Başkanı, bu konudaki detaylı denetim yetkisi ve bilgilerin Sermaye Piyasası Kurulu’nda (SPK) olduğunu hatırlatarak hazırlanan kapsamlı devir raporlarını komisyon üyelerine sunabileceklerini ifade etti.