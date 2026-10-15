Almanya merkezli Commerzbank'tan Türk lirasının seyrine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Bankanın ekonomisti Tatha Ghose, TL'deki yıllıklandırılmış yaklaşık yüzde 20'lik nominal değer kaybının, yüksek enflasyon karşısında reel değerlenmeyi durdurmaya yetmediğini belirtti. Türk lirasının henüz adil değerine yaklaşmadığını savunan Ghose, önümüzdeki dönemde daha fazla değer kaybı yaşanabileceği riskine işaret etti.

TL'DEKİ DEĞER KAYBI YETERİNCE HIZLI DEĞİL

Commerzbank Ekonomisti Tatha Ghose, 15 Ekim Perşembe günü yayımladığı raporda Türk lirasının son aylardaki performansını değerlendirdi.

Ghose, son dönemde TL'nin kısa vadeli nominal değer kaybı hızında artış görülmesine rağmen bunun para birimini adil değerine yaklaştırmak için yeterli olmadığını ifade etti.

Rapora göre Türk lirasındaki nominal değer kaybı son aylarda yıllıklandırılmış bazda yaklaşık yüzde 20 seviyesinde gerçekleşti.

Ghose, bu hızın "reel değer kazancını ortadan kaldırmak veya döviz kurunu mutlaka adil değere doğru hareket ettirmek için yeterince hızlı olmadığını" belirtti.

TÜRK LİRASINDA DAHA FAZLA DEĞER KAYBI RİSKİ

Commerzbank ekonomisti, Türk lirasının son günlerdeki hareketlerinde belirgin bir hızlanma tespit etmediğini bildirdi.

Ghose, "Son günlerde veya haftalarda değer kaybı temposunda göze çarpan bir ivmelenme tespit etmediğini" ifade ederken TL'nin "her halükarda istikrarlı ve hızlı bir değer kaybı patikasında olduğunu" vurguladı.

Banka, son aylarda yaşanan nominal değer kaybının gelecekte daha fazla kayıp görülmesi riskini ortadan kaldırmadığını değerlendirdi.

ENFLASYON İLE KUR ARASINDAKİ FARK NEDEN ÖNEMLİ?

Ghose, Türkiye'de enflasyonun yüzde 30-35 aralığında seyrettiğine dikkat çekerek döviz kurundaki değişimle fiyat artışları arasındaki farka işaret etti.

Ekonomist, "yıllıklandırılmış yüzde 20'lik bir değer kaybı oranının Türkiye'de reel kurun değer kazanmaya devam ettiği anlamına geldiğini" belirtti.

Türk lirasının yabancı para birimleri karşısında nominal olarak değer kaybetmesi, tek başına reel anlamda da ucuzladığı anlamına gelmiyor.

Türkiye'deki fiyat artışlarının kurdaki yükselişten daha hızlı gerçekleşmesi, diğer koşullar sabitken TL'nin reel olarak değer kazanmasına neden olabiliyor.

Bu nedenle Commerzbank, Türk lirasında son dönemde görülen nominal değer kaybının reel değerlenme eğilimini tersine çevirmediğini savunuyor.

TL ADİL DEĞERİNE YAKLAŞTI MI?

Commerzbank'ın değerlendirmesine göre Türk lirası henüz adil değerine yakınsamış değil.

Ghose, mevcut nominal değer kaybı temposunun kurun adil değerine ulaşmasını sağlayacak düzeyde olmadığını belirtiyor.

Bununla birlikte raporda Türk lirası için belirli bir dolar/TL hedefi veya değer kaybının hangi seviyeye kadar sürebileceğine ilişkin sayısal bir tahmin paylaşılmadı.

Bankanın değerlendirmesi, Türk lirasının mevcut seyrine ilişkin bir risk analizini yansıtıyor.