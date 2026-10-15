Akaryakıt fiyatlarında yükselen maliyetler araç sahiplerinin bütçesini zorlamaya devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki değişimler, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri pompa fiyatlarını etkilerken motorinin litre fiyatı bazı şehirlerde 98 TL'ye ulaştı. Benzin fiyatları ise 85 TL seviyesini aştı. Peki, bugün benzin kaç TL, motorin ne kadar oldu? İşte 15 Ekim 2026 Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

15 EKİM 2026 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 83,80 TL

83,80 TL Motorin litre fiyatı: 96,60 TL

96,60 TL LPG litre fiyatı: 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 83,60 TL

83,60 TL Motorin litre fiyatı: 96,50 TL

96,50 TL LPG litre fiyatı: 40,60 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 84,80 TL

84,80 TL Motorin litre fiyatı: 97,70 TL

97,70 TL LPG litre fiyatı: 41,29 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 85,10 TL

85,10 TL Motorin litre fiyatı: 98,00 TL

98,00 TL LPG litre fiyatı: 41,20 TL

50 LİTRELİK DEPO KAÇ TL'YE DOLUYOR?

Güncel litre fiyatları üzerinden hesaplandığında 50 litrelik bir deponun dolum maliyeti şehirler arasında farklılık gösteriyor.

Şehir Benzin (50 litre) Motorin (50 litre) İstanbul Avrupa 4.190 TL 4.830 TL İstanbul Anadolu 4.180 TL 4.825 TL Ankara 4.240 TL 4.885 TL İzmir 4.255 TL 4.900 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası petrol ve işlenmiş ürün fiyatları, döviz kuru, vergiler ve dağıtım maliyetleri etkili oluyor.

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve dolar/TL kurundaki değişimler, rafineri çıkış fiyatlarına yansıyabiliyor. ÖTV ve KDV düzenlemeleri de tüketicilerin pompada ödediği tutarı doğrudan etkiliyor.

Akaryakıt fiyatları dağıtım şirketlerine, şehirlere ve istasyonlara göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.