Taksitli alışverişte milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren önemli bir değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle perakende ticarette uygulanan genel 12 ay taksit sınırı kaldırıldı. Mobilya, elektronik eşya, beyaz eşya, seyahat ve konaklama gibi alanlarda geçerli olan özel taksit süreleri de yürürlükten kaldırılırken yeni sınırları belirleme yetkisi Ticaret Bakanlığına bırakıldı.

12 AY TAKSİT SINIRI KALDIRILDI

15 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile taksitli alışverişlerde yeni bir döneme geçildi.

Daha önce konut dışındaki mal ve hizmet satışlarında temel kural olarak uygulanan 12 aylık taksit sınırı yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmeliğin 12/B maddesinde yapılan değişiklikle birinci ve ikinci fıkralar yeniden düzenlenirken taksit tutarlarına ilişkin sınırlamaları içeren üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralar da yürürlükten kaldırıldı.

MOBİLYA, ELEKTRONİK VE SEYAHAT HARCAMALARINDA DEĞİŞİKLİK

Düzenleme kapsamında daha önce bazı ürün ve hizmet grupları için belirlenen özel taksit süreleri de kaldırıldı.

Buna göre havayolu taşımacılığı, seyahat, konaklama, mobilya, elektronik cihazlar ve beyaz eşya satışlarına yönelik yönetmelikte bulunan özel taksit süreleri artık uygulanmayacak.

Ayrıca alışveriş tutarına göre farklı taksitlendirme süreleri öngören hükümler de yürürlükten kaldırıldı.

Ancak bu değişiklik, söz konusu ürünlerde sınırsız taksit yapılabileceği anlamına gelmiyor.

YENİ TAKSİT SÜRELERİNİ TİCARET BAKANLIĞI BELİRLEYECEK

Yönetmelik değişikliğiyle konut satışları dışındaki mal ve hizmetlerde taksitlendirme sürelerini belirleme ve ilave sınırlamalar getirme yetkisi Ticaret Bakanlığına verildi.

Bakanlık, ürün ve hizmet gruplarına yönelik yeni taksit süreleri belirleyebilecek ve gerekli gördüğü alanlarda ek kısıtlamalar uygulayabilecek.

Satış sonrasında belirli bir ücret karşılığında borcun taksitlendirilmesi ve ödemenin ertelenmesi işlemleri de düzenlemenin kapsamında bulunuyor.