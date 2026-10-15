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ABD’de reel tahvil getirilerindeki yükseliş, ons altın üzerinde kısa vadeli bir baskı oluştursa da analistler, 2026 ara seçimleri öncesinde Fed'in atacağı adımların sınırlı kalacağını ve altının 4.000 dolar barajını koruyabileceğini öngörüyor.

ABD’de beklenenden yüksek gelen enflasyon verileri, küresel piyasalarda ekim ayı faiz artırımı ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

Altının ons başına 4.200 dolarlık direnç seviyesini aşamamasının ardından spekülatif fonların pozisyon kapattığına dikkat çeken TD Securities Emtia Stratejisi Direktörü Ryan McKay, bu durumun sarı metal üzerinde belirgin bir baskı oluşturduğunu belirtti.

McKay, buna rağmen piyasanın temel dinamiklerinin sağlam kaldığını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Sistematik satışların ve kısa vadeli dalgalanmaların ötesinde; güçlü ETF girişleri, merkez bankalarının fiziki alımları ve makro korunma talebi altına kemikleşmiş bir destek sağlıyor. Özellikle 4.000 - 4.100 dolar/ons bandında bu güçlü alım iştahının sürmesini bekliyoruz."

Amerika altını baskılayabilecek mi? Kritik seviye için nefesler tutuldu, Görsel 1

SEÇİM VİRAJINDA FED NE YAPACAK?

Ekonomistler, ABD seçmeninin 2026 ara seçimleri için sandık başına gitmesine günler kala Fed’in faiz artırma kararından kaçınabileceğini hatırlatıyor.

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, Fed’in dar bir patikada ilerlediğini belirterek, "Enflasyonun yeniden ivme kazanmasıyla Fed, enflasyonla mücadeledeki güvenilirliğini korumak ile siyasi müdahale iddialarından kaçınmak arasında sıkışmış durumda.

Yükselen reel getiriler kısa vadeli risk oluştursa da uzun vadeli yatırım talebi altını ayakta tutuyor" yorumunda bulundu.

Amerika altını baskılayabilecek mi? Kritik seviye için nefesler tutuldu, Görsel 2

Sermaye piyasası uzmanları ve kurum stratejistlerinin öne çıkardığı diğer kritik değerlendirmeler ise şöyle:

• TD Securities: Enflasyon baskısı sebebiyle ekim ayında sürpriz bir faiz artışı beklenmese de faizlerin "daha uzun süre yüksek" kalacağı ve altındaki hızlı bir toparlanmayı sınırlayacağı tahmin ediliyor.

• LPL Financial: Baş Ekonomist Jeffrey Roach, fiyat artışlarının sadece enerji ile sınırlı kalmayıp geniş ekonomiye yayıldığını, bu durumun Fed’in karar alma mekanizmasını karmaşıklaştırdığını ifade ediyor.

• FxPro: Baş Piyasa Analisti Alex Kuptsikevich, ons altının 4.050 dolar desteği ile 4.200 dolar direnci arasına sıkışacağını öngörüyor. Kuptsikevich ayrıca, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Bangkok'taki Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası yıllık toplantılarında yapacağı konuşmadaki şahin tonun, fiyatları geçici olarak 4.000 doların altına sarkıtabileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor.

Piyasalar şimdi bir yanda güçlü merkez bankı alımları ve jeopolitik/ekonomik korunma talebi, diğer yanda ise yüksek faiz ortamı ve güçlü dolar arasında sıkışan altının 4.000 dolar psikolojik sınırındaki savunmasını takip ediyor.

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