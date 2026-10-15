ABD'de dün açıklanan beklentilerin üzerindeki enflasyon verisiyle sert düşüş yaşayan altın fiyatları, yeni güne yükselişle başladı. Doların 18 ayın zirvesinden geri çekilmesi, değerli metale destek sağlarken ons altın yüzde 1'in üzerinde prim yaptı. Gram altın 6.500 TL'nin, çeyrek altın ise 10.700 TL'nin üzerinde satışa sunuluyor. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 15 Ekim 2026 Perşembe güncel altın alış satış fiyatları...

15 EKİM 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada altın fiyatları 15 Ekim Perşembe sabahı ağırlıklı olarak yükseliş gösterdi. Gram altının satış fiyatı 6.584,98 TL'ye, çeyrek altının satış fiyatı ise 10.766,43 TL'ye ulaştı.

Gram altın: Alış 6.584,04 TL – Satış 6.584,98 TL

Çeyrek altın: Alış 10.534,46 TL – Satış 10.766,43 TL

Yarım altın: Alış 21.002,57 TL – Satış 21.531,83 TL

Cumhuriyet altını: Alış 42.137,84 TL – Satış 42.934,04 TL

Tam altın: Alış 43.206,00 TL – Satış 43.719,00 TL

Ziynet altını: Alış 42.136,83 TL – Satış 42.931,97 TL

Ata altın: Alış 42.860,33 TL – Satış 43.984,30 TL

Gremse altın: Alış 107.217,00 TL – Satış 108.877,00 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL – Satış 6.286,90 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL – Satış 4.861,15 TL

Ons altın: Alış 4.152,71 dolar – Satış 4.153,34 dolar

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatları, ABD'de dün açıklanan eylül ayı enflasyon verilerinin ardından yaşanan sert kayıpları telafi etmeye başladı.

Beklentilerin üzerinde gerçekleşen ABD enflasyonu, ABD Merkez Bankasının (Fed) ek faiz artırımına gidebileceği beklentilerini güçlendirdi. Bu gelişmeyle çarşamba günü satış baskısı altında kalan ons altın, 7 Ekim'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Ancak perşembe günü doların gece saatlerinde ulaştığı 18 ayın zirvesinden gerilemesiyle altın fiyatları yeniden yükselişe geçti.

Spot altın yüzde 1,3 artışla 4.158,63 dolara kadar çıkarken aralık vadeli ABD altın kontratları yüzde 1,8 yükselerek 4.180 dolara ulaştı.

GÖZLER ABD'DEN GELECEK İKİ KRİTİK VERİDE

Altın yatırımcılarının odağı bugün Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak ABD üretici fiyat endeksi (ÜFE) ve perakende satış verilerine çevrildi.

Verilerin Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri değiştirmesi durumunda dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde yaşanabilecek hareketlerin altın fiyatlarına da yansıması bekleniyor.