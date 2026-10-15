Borsa İstanbul'da işlem gören E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. (EDATA), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Şirket, bazı yöneticileri ve ana ortakları hakkında adli tedbir kararları bulunduğunu doğrularken E-Data'nın tüzel kişiliğine yönelik herhangi bir tedbir veya faaliyet kısıtlaması uygulanmadığını bildirdi.

EDATA'DAN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN KAP AÇIKLAMASI

E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. (EDATA), basın ve yayın organlarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin çıkan haberlerin ardından yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla açıklama yayımladı.

Şirket, devam eden adli süreç kapsamında bazı yöneticileri ve ana ortakları hakkında tedbir kararları bulunduğunu duyurdu.

Açıklamada, söz konusu kararların ilgili kişilere yönelik olduğu, şirketin tüzel kişiliği hakkında ise bu kapsamda herhangi bir adli tedbir veya faaliyetleri kısıtlayıcı karar bulunmadığı belirtildi.

ŞİRKET FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

E-Data Teknoloji, soruşturma sürecinin ticari faaliyetlerini etkilemediğini bildirdi.

Şirketin distribütörlük ve tedarik süreçleri ile diğer operasyonlarının olağan akışında ve kesintisiz şekilde devam ettiği ifade edildi.

Böylece şirket, adli tedbirlerin yöneticiler ve ana ortaklarla sınırlı olduğunu, faaliyetlerine yönelik herhangi bir kısıtlama kararı bulunmadığını vurguladı.

YENİ GELİŞMELER KAP ÜZERİNDEN DUYURULACAK

E-Data Teknoloji, devam eden adli süreci takip ettiğini ve sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamuya açıklanması gereken yeni bir gelişme olması halinde KAP üzerinden bilgilendirme yapılacağını belirtti.

Şirket ayrıca hakkında gerçeğe aykırı veya yanıltıcı içeriklere dayanan haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

Yatırımcıların konuya ilişkin yalnızca yetkili makamlar ve şirket tarafından yapılan resmi açıklamaları takip etmeleri gerektiği ifade edildi.