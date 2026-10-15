Türkiye'de yatırım fonlarına yönelik soruşturma sürerken yurt dışına gerçekleştirilen para transferlerinin neden engellenemediği tartışma konusu oldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan MASAK Başkanı Hasan Kaymak, büyük tutarlı işlemlerin önceden MASAK onayına sunulmasını gerektiren bir sistem bulunmadığını söyledi. Kaymak, kripto varlıkların soğuk cüzdanlara aktarılmasına ilişkin önemli açıklamalarda da bulundu.

FON SORUŞTURMASINDA MASAK'A PARA TRANSFERİ SORUSU

Yatırım fonlarının tasfiyesine ilişkin kanun teklifinin 14 Ekim 2026 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildiği görüşmelerde, fon soruşturmasına yönelik denetim ve müdahale tartışmaları gündeme geldi.

Milletvekilleri, soruşturma kapsamında gündeme gelen yurt dışına para transferlerinin neden önlenemediğini ve şüpheli işlemlerin nasıl denetlendiğini sordu.

MASAK Başkanı Hasan Kaymak, kurumun çalışma mekanizmasını anlatarak finansal işlemlerin önceden onaya tabi tutulmadığını belirtti.

"ŞÜPHELİ İŞLEMLERİ BİLDİRME SORUMLULUĞU FİNANSAL KURULUŞLARDA"

Kamuoyunda yöneltilen eleştirilere yanıt veren Kaymak, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında bankaların, aracı kurumların ve diğer finansal kuruluşların yükümlülüklerine işaret etti.

Kaymak, şu ifadeleri kullandı:

"Mekanizma, tüm dünyada olduğu gibi müşterini tanıma ilkesine bağlı olarak yükümlülerin, müşterilerin yaptığı işleri takip etme ve hareketler profile uygun değilse ve bunlarda yasa dışılık varsa bunu Mali Suçları Araştırma Kuruluna bildirmesi esasına dayanıyor. Bu şu demek: İnisiyatif banka, aracı kurum veya diğer sermaye piyasası kurumları, kripto varlığı hizmet sağlayıcılar... Bunlar, 'müşterimi tanıyorum, bunun yaptığı normaldir, beş yıldır bu işlemleri yapıyor' diyorsa, şüpheli bir işlem olmadığı kanaatindeyse durumu Mali Suçları Araştırma Kuruluna iletmezler. Biz bütün denetimlerimizde Mali Suçları Araştırma Kuruluna bildirmeleri gereken bildirmeleri gereken bir konu olduğu halde bildirmediklerini kendi yaptığımız analizlerimizde anlarsak buna ilişkin ceza uygulamalarımızı yaparız.

Şöyle bir yanlış anlama var: Çok büyük veya orta çaplı mali işlemlerin MASAK'ın gözetiminden geçmesi diye bir şey söz konusu değil. Eğer şüpheli işlem bildirimi yoksa Mali Suçları Araştırma Kuruluna gelen bilgiler en erkeni 2 günde geliyor. İşlem yapılmadan önce 'MASAK'a soralım, burada bir şey var mı yoksa diye araştırsın' öyle gerçekleştirelim diye bir uygulama kanunda öngörülmüş değil."

KRİPTO VARLIKLAR YURT DIŞINA ÇIKARILDI MI?

Komisyondaki görüşmelerde milletvekilleri, fon soruşturması kapsamında bazı mal varlıklarının kripto varlıklar üzerinden yurt dışına aktarılıp aktarılmadığının tespit edilmesini de gündeme getirdi.

Kaymak, kripto varlıkların soğuk cüzdanlara aktarılmasının izlenmesine ilişkin teknik ve hukuki sınırlamalara değindi.

MASAK Başkanı, söz konusu işlemlere ilişkin ellerinde iz bulunmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Bahsedilen miktarlara ilişkin işleme dair en ufak bir iz yok. O büyük rakamlarda Türkiye'de işlem yapacak kripto varlık hizmet sağlayacısı da yok. Bunu yurt dışındaki hesaptan yurt dışındaki başka hesaba bir şekilde bilgisayar üzerinden soğuk cüzdana da aktarmış olabilir. Biz merkezi kripto varlık hizmet sağlayıcılarını da tekrar tekrar uyarıyoruz. 'Sizde böyle bir işlem var mı yapıldı mı?' diye. İşlem yapılmadan görmek mümkün değil, talep etmek mümkün değil. Bankaların günde binlerce yaptığı yurt dışı transferi konusunda 'işlem yapmadan bize bildirin de bizden geçsin' deme ihtimalimiz ekonomik de değil hukuki de değil. Ne yazık ki tüm dünya standardı bu şekilde. Senede 600 binden fazla şüpheli işlem bildirimi alan bir kurumuz."

MASAK YILDA 600 BİNDEN FAZLA ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİ ALIYOR

Kaymak'ın açıklamalarına göre MASAK'a yılda 600 binden fazla şüpheli işlem bildirimi ulaşıyor.

Mevcut sistemde bankalar, aracı kurumlar ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları, müşteri işlemlerini izleyerek şüpheli gördükleri faaliyetleri MASAK'a bildirmekle yükümlü bulunuyor.

Kaymak, bildirim yapılması gereken bir işlemin kuruma iletilmediğinin denetim ve analizlerde tespit edilmesi halinde ilgili kuruluşlara yaptırım uygulandığını belirtti.