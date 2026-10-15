Günü dün yüzde 1,08 düşüşle 12.118,29 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, yeni güne de yüzde 0,54 (65,35 puan) azalışla 12.052,94 puandan girdi.

Sektörel bazda bankacılık endeksi yüzde 0,56, holding endeksi yüzde 0,80 değer kaybederken; en çok kazandıran yüzde 0,39 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 6,09 ile finansal kiralama ve faktoring sektörü oldu.

BOFA MASASINDA NET SATIŞ 880 MİLYON TL'Yİ AŞTI

Öğle seansına girilirken satış hacmini genişleten Bank of America (BofA), piyasadaki en net satıcı konumunu koruyor. 14 Ekim 2026 saat 12:15 itibarıyla BofA'nın Borsa İstanbul'daki net hacmi -880.749.233 TL olarak kaydedildi.

BofA'nın En Çok Sattığı Hisseler



Aracı kurumun satış listesinin ilk iki sırasında havacılık ve savunma devleri yer alırken, en çok elden çıkarılan hisseler şu şekilde sıralandı:

• THYAO (Türk Hava Yolları): -268.770.701,00 TL net hacim (yüzde 16,75 pay, 283,705 TL maliyet)

• ASELS (Aselsan): -258.284.807,00 TL net hacim (yüzde 16,10 pay, 345,294 TL maliyet)

• AKBNK (Akbank): -139.656.032,65 TL net hacim (yüzde 8,70 pay, 67,806 TL maliyet)

• TUPRS (Tüpraş): -104.712.323,75 TL net hacim (yüzde 6,53 pay, 388,886 TL maliyet)

• TRALT (Türk Altın İşletmeleri): -89.382.412,84 TL net hacim (yüzde 5,57 pay, 43,464 TL maliyet)

• Diğer Hisseler: -743.544.410,73 TL (yüzde 46,35 pay)

BofA'nın Alım Tarafında Tercih Ettiği Hisseler



Yoğun satış baskısına rağmen BofA'nın portföyüne eklemeyi tercih ettiği ve net alım yaptığı hisse senetleri ise şunlar oldu:

• KCHOL (Koç Holding): 69.019.014,60 TL net hacim (yüzde 9,54 pay, 212,54 TL maliyet)

• KRDMD (Kardemir D): 61.319.616,34 TL net hacim (yüzde 8,47 pay, 44,263 TL maliyet)

• EREGL (Ereğli Demir Çelik): 58.918.680,42 TL net hacim (yüzde 8,14 pay, 37,493 TL maliyet)

• KTLEV (Katılımevim): 38.694.496,30 TL net hacim (yüzde 5,35 pay, 7,089 TL maliyet)

• GARAN (Garanti BBVA): 30.017.330,70 TL net hacim (yüzde 4,15 pay, 131,397 TL maliyet)

• Diğer Hisseler: 465.632.316,31 TL (yüzde 64,35 pay)

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