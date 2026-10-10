Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütünle mücadele kapsamında sigara satışından kafe ve restoranlardaki kullanım alanlarına kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını açıkladı. Sigara satışında kimlik kontrolünün zorunlu hale getirilmesinin planlandığını belirten Memişoğlu, yeni yasal düzenlemenin birkaç hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulmasının hedeflendiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TRT Haber'e yaptığı açıklamada Türkiye'de tütün kullanımına ilişkin verileri paylaşarak sigarayla mücadelede yeni adımlar atılacağını duyurdu. Hazırlıkları devam eden düzenlemeyle 18 yaşından küçüklere sigara satışının önlenmesi, sigaranın toplum içindeki görünürlüğünün azaltılması ve denetimlerin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

SİGARA SATIŞINDA KİMLİK KONTROLÜ ZORUNLU HALE GELECEK

Mevcut mevzuata göre 18 yaşından küçüklere tütün ürünlerinin satılması yasak. Ancak bu yasağın daha etkin uygulanması için satış sırasında kimlik kontrolünün zorunlu hale getirilmesi planlanıyor.

Memişoğlu, satış sırasında kişinin yaşının kimlik üzerinden doğrulanacağını belirterek, uygulamanın dünyada da örnekleri bulunduğunu ifade etti. Düzenlemeyle yaş doğrulamasının daha etkin yapılması ve çocukların tütün ürünlerine erişiminin önlenmesi hedefleniyor.

KAFE VE RESTORANLARDA SİGARA İÇİLEN ALANLAR YENİDEN DÜZENLENECEK

Yeni düzenlemenin gündemindeki başlıklardan biri de kafe ve restoranlardaki sigara içme alanları olacak. Mevcut uygulamalarda sigara içilen ve içilmeyen bölümler arasındaki belirsizliklerin giderilmesi planlanıyor.

Sigara içmeyenlerin de kullanım alanlarından eşit şekilde yararlanabilmesi gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, hangi alanlarda sigara içilebileceğinin, hangi alanlarda ise içilemeyeceğinin daha net belirlenmesi üzerinde çalışıldığını söyledi.

Düzenleme kapsamında okul ve spor alanlarında da yeni kısıtlamaların gündeme gelebileceğini belirten Memişoğlu, sigaranın toplum içindeki görünürlüğünü azaltmayı amaçladıklarını kaydetti.

TÜRKİYE'DE 160 MİLYAR ADET SİGARA SATILDI

Türkiye'de tütün kullanımının önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ettiğini belirten Memişoğlu, nüfusun yüzde 33'ünün tütün ürünleri kullandığını açıkladı. Bakan, Türkiye'nin sigara kullanım oranında dünyada ikinci sırada bulunduğunu ifade etti.

Geçen yıl Türkiye'de 160 milyar adet, başka bir ifadeyle 8 milyar paket sigara satıldığını belirten Memişoğlu, sektörün yıllık cirosunun 20 ila 30 milyar dolar arasında olduğunu söyledi.

Özellikle gençler ve kadınlar arasında sigara kullanımının arttığına dikkat çeken Memişoğlu, tütün ürünlerinin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine karşı mücadelenin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Akciğer kanseri görülme sıklığının da özellikle erkeklerde yüksek olduğuna işaret etti.

ELEKTRONİK SİGARA DA DÜZENLEME KAPSAMINDA GÜNDEMDE

Memişoğlu, elektronik sigara ve farklı tütün ürünlerinin zararsız olduğu yönündeki algının yanlış olduğunu belirtti. Bu ürünlerin de sağlık açısından ciddi riskler taşıdığını ifade eden Bakan, tütünle mücadelede yalnızca geleneksel sigaraya odaklanılmayacağını kaydetti.

Yeni düzenlemeyle sigaranın görünürlüğünün azaltılması, denetimlerin artırılması ve cezai yaptırımların daha açık hale getirilmesi hedefleniyor. Memişoğlu, düzenlemelerin esnafı ve tüketicileri mağdur etmeyecek bir çerçevede hazırlanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

SİGARA BIRAKMAK İSTEYENLERE ÜCRETSİZ DESTEK

Tütünle mücadelede yalnızca yasak ve cezaların yeterli olmadığını belirten Memişoğlu, vatandaşların sigarayı kendi istekleriyle bırakmalarını teşvik edecek çalışmaların da yürütüldüğünü söyledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara ücretsiz ilaç desteği sağlandığını hatırlatan Memişoğlu, Türkiye genelinde 1700'ün üzerinde sigara bırakma polikliniğinin hizmet verdiğini aktardı.

Vatandaşların mobil poliklinikler ve ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı aracılığıyla da destek alabildiğini belirten Memişoğlu, Yeşilay tarafından yapılan araştırmaya göre sigara kullananların yüzde 80'inin bu alışkanlıktan kurtulmak istediğini ifade etti.

Türkiye genelinde 363 Sağlıklı Hayat Merkezi bulunduğunu da kaydeden Bakan, bu merkezlerde diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve çocuk gelişim uzmanlarının yanı sıra kanser taraması gibi koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulduğunu belirtti.

DÜZENLEMENİN BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE MECLİS'E SUNULMASI BEKLENİYOR

Tütünle mücadeleye yönelik yasal düzenlemenin hazırlık aşamasında olduğunu belirten Memişoğlu, teklifin birkaç hafta içerisinde TBMM'ye sunulmasının planlandığını açıkladı.

Yeni düzenlemenin yasalaşması halinde sigara satışında kimlik kontrolü, kafe ve restoranlardaki kullanım alanları ile tütün ürünlerine yönelik denetimlerde değişiklikler gündeme gelecek. Ancak uygulamaların kesin kapsamı ve yürürlük tarihi, düzenlemenin Meclis süreci ve kabul edilecek nihai metinle netleşecek.