Borsa İstanbul'da işlem gören Astor Enerji (ASTOR), Ebebek Mağazacılık (EBEBK) ve Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF), ekim ayında temettü ödemeleriyle yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gübre Fabrikaları 14 Ekim 2026 Çarşamba günü hisse başına 3,8175 TL, ASTOR ve EBEBK ise 15 Ekim 2026 Perşembe günü sırasıyla net 1,8625 TL ve 0,53125 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek.

GUBRF HİSSE BAŞINA 3,8175 TL TEMETTÜ ÖDEYECEK

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF), 14 Ekim 2026 Çarşamba günü yatırımcılarına hisse başına 3,8175 TL temettü ödemesi yapacak. Şirketin temettü ödemesi, haftanın dikkat çeken kâr payı dağıtımları arasında yer alıyor.

ASTOR YATIRIMCILARINA 1,86 TL TEMETTÜ

Astor Enerji (ASTOR), 15 Ekim 2026 Perşembe günü hisse başına net 1,8625 TL temettü dağıtacak. Şirketin toplam nakit kâr payı dağıtım tutarı 1 milyar 858 milyon 750 bin 165,07 TL olarak açıklandı.

EBEBK HİSSE BAŞINA 0,53 TL ÖDEYECEK

Ebebek Mağazacılık (EBEBK) da 15 Ekim 2026 Perşembe günü temettü dağıtımı gerçekleştirecek. Şirket, yatırımcılarına hisse başına net 0,53125 TL ödeme yapacak. Toplam dağıtım tutarı ise 85 milyon TL olacak.

Şirket Hisse kodu Temettü tarihi Hisse başına net temettü Toplam dağıtım tutarı Gübre Fabrikaları GUBRF 14 Ekim 2026 3,8175 TL Belirtilmedi Astor Enerji ASTOR 15 Ekim 2026 1,8625 TL 1.858.750.165,07 TL Ebebek Mağazacılık EBEBK 15 Ekim 2026 0,53125 TL 85.000.000 TL

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