Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasalarında şeffaflığı artırmak ve yatırımcı güvenini güçlendirmek amacıyla yeni düzenlemelerin hayata geçirildiğini açıkladı. Şimşek, fonların koordineli işlemleri dahil sermaye piyasası suçlarıyla mücadeleyi güçlendirecek yasal düzenlemelerin 2027 yılı başına kadar tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

SERMAYE PİYASALARINDA ŞEFFAFLIK ARTIRILIYOR

Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sermaye piyasalarında şeffaflığı artıran ve yatırımcı güvenini güçlendiren önemli düzenlemelerin ilgili kurumlar tarafından uygulamaya alındığını belirtti.

Uluslararası endeks sağlayıcılarının değerlendirmelerinin de dikkate alındığını ifade eden Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleriyle bilgi akışının güçlendirildiğini ve nihai pay sahipliğinin daha şeffaf hale getirildiğini kaydetti.

FONLARA YÖNELİK YENİ KURALLAR DEVREDE

Ağustos ayı sonunda açıklanan Fon Rehberi kapsamında serbest fonların portföylerini haftalık olarak açıklaması sağlandı. Ayrıca TEFAS’ta işlem gören fonlarda belirli pay sahipliği eşiklerinin aşılması veya altına düşülmesinin duyurulmasına yönelik düzenlemeler getirildi.

Fonlara yoğunlaşma limitleri uygulandığını belirten Şimşek, borçlanma işlemlerinin organize piyasalarda ve teminatlı şekilde gerçekleştirilmesinin zorunlu hale getirildiğini aktardı.

SORUNLU FONLARIN TASFİYESİ ÖNCELİKLİ HEDEF

Düzenlemelerin sonuçlarının yakından takip edileceğini vurgulayan Şimşek, tüm paydaşlarla istişare içinde ihtiyaç duyulan ilave adımların gecikmeden atılacağını ifade etti.

Şimşek, önceliklerinin sorunlu fonların tasfiyesini tamamlamak ve yatırımcıların haklarını korumak olduğunu belirterek, piyasaların adil ve rekabetçi işleyişini bozanlara karşı yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını bildirdi.

SERMAYE PİYASASI SUÇLARIYLA MÜCADELE GÜÇLENDİRİLECEK

Fonların koordineli işlemleri de dahil olmak üzere sermaye piyasası suçlarıyla mücadeleyi güçlendirecek yasal düzenlemeler için takvim de paylaşıldı. Şimşek, söz konusu düzenlemelerin 2027 yılı başına kadar tamamlanmasının planlandığını açıkladı.

Bakan Şimşek, hedeflerinin yatırımcı haklarının korunduğu, şeffaf, güvenilir ve etkin bir sermaye piyasası oluşturmak olduğunu vurguladı.