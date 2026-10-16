16 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada; şirket performansının gerçek değerine katkı sağlamak ve ortakların menfaatlerini korumak amacıyla dev bir bütçe ayrıldığı bildirildi.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar kapsamında geri alım programının detayları şu şekilde belirlendi:

• Azami Fon Tutarı: Pay geri alım işlemleri için şirket kaynaklarından ayrılacak azami bütçe 7.000.000.000 TL (7 milyar TL) olarak açıklandı.

• Azami Pay Miktarı: Program kapsamında azami 42.000.000 TL nominal değerli payın geri alınması hedefleniyor.

• Program Süresi: Geri alım programının yürürlük süresi azami 3 yıl olarak tespit edildi.

GERİ ALINAN HİSSELER PROGRAM SÜRESİNCE SATILMAYACAK

Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği uyarınca başlatılan program kapsamında geri toplanan hisse senetlerinin, geri alım programı yürürlükte olduğu sürece piyasada satılmayacağı vurgulandı.

Ayrıca başlatılan bu pay geri alım sürecinin, gerçekleştirilecek ilk Genel Kurul toplantısının gündem maddeleri arasına alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacağı ifade edildi.

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