Teksas'taki lansmanda Tesla CEO'su Elon Musk tarafından sergilenen hiper otomobil, otomotiv dünyasında kuralları baştan yazıyor. Şirketin uzay şirketi SpaceX ortaklığıyla geliştirdiği yeni Roadster, roket teknolojisi sayesinde kelimenin tam anlamıyla havaya kalkıp uçabiliyor.

FİLMLERİ ARATMAYAN GÖSTERİ: ARAÇLARIN ÜZERİNDEN ATLAYARAK GEÇTİ

Lansman sırasında soğuk gaz iticileri ve yüksek güçlü fan sistemleri kullanan Tesla Roadster; ters rampalardan tırmandı, havada kendi etrafında döndü ve pürüzsüz bir iniş gerçekleştirdi.

Gösterinin en çok konuşulan anı ise hareket halindeki aracın; Cybertruck, Cybercab, Model Y, Model 3 ve Tesla Semi modellerinin üzerinden iticilerini ateşleyerek atlaması oldu.

Aracın bünyesinde yer alan 600 litrelik şarj edilebilir sıkıştırılmış hava tankları, havada manevra yapmasını sağlıyor. Zeminindeki vakum fan sistemi ise gövdeyi yola doğru aktif olarak çekerek virajlarda tam 2G yanal yol tutuş kuvveti üretiyor.

Do a kickflip! https://t.co/DJ1Bq1yu8m — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

0’DAN 100 KM/S HIZA 1 SANİYENİN ALTINDA ÇIKIYOR

SpaceX mühendisliğiyle üretilen 10 adet soğuk gaz iticisine sahip olan araç, kırılması imkânsız bir rekora imza atarak 0’dan 96 km/sa hıza sadece 0,81 saniyede ulaşıyor. Bu değerle Roadster, "gelmiş geçmiş en hızlı ivmelenen otomobil" unvanını ele geçiriyor.

Araç piyasaya 3 farklı donanım paketiyle sunulacak:

• Performance: İki kişilik giriş seviyesi paket; aktif aerodinamik elemanlar ve çok modlu emiş sistemi içeriyor.

• Thrust: Yarış odaklı iki kişilik paket; arka kısımdaki soğuk gaz iticileriyle 1 saniyenin altında 0-100 ivmelenmesi sunuyor.

• Rocket: Yalnızca özel davetiye usulüyle satılacak olan serinin zirve noktası; tek kişilik oturma düzenine ve aracın etrafına dağıtılmış 10 adet soğuk gaz iticisine sahip.

Tüm versiyonların saatte 400 km hıza ulaşabildiği ve yaklaşık 482 km menzil sunduğu açıklandı.

Do a kickflip! https://t.co/DJ1Bq1yu8m — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

JET UÇAKLARINDAN İLHAM ALAN TASARIM VE MANUEL VİTES SÜRPRİZİ

2017'deki ilk konseptten oldukça farklı görünen yeni Roadster; Lamborghini çizgilerini ve iconic Lotus Esprit modelini andıran keskin hatlara sahip. Şirket, tasarım dilinde SR-71 keşif uçağı ile F-35 savaş jetinden esinlendiğini açıkladı. Aracın iç kabinindeki boşluklar, yüksek basınçlı karbon fiber hava depolarıyla kaplanmış durumda.

Tesla'nın tamamen otonom sürüşe odaklandığı bu çağda Elon Musk, Roadster'ın sürücü tarafından manuel olarak kullanılacak son Tesla modeli olacağını belirtti. Musk modeli, "İnsan tarafından sürülen en son ve en iyi otomobil" sözleriyle nitelendirdi.

FİYATI VE SERİ ÜRETİM TARİHİ

Aracın nihai satış fiyatı henüz resmen ilan edilmemiş olsa da Tesla web sitesi üzerinden ön sipariş rezervasyonlarını toplamaya başladı.

• Performance paketi için depozito bedeli: 50.000 dolar (2.476.375 TL)

• Thrust paketi için depozito bedeli: 250.000 dolar (12.381.815 TL)

"EĞER BİRİNCİL AMACINIZ GÜVENLİKSE BU ARABAYI ALMAYIN"

Elon Musk, bu devrim niteliğindeki uçan otomobilin seri üretimi için 2028 yılını işaret etti.

Güvenlik konusunda sıra dışı bir uyarıda bulunan Musk, "Eğer birincil amacınız güvenlikse bu arabayı almayın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Webtekno