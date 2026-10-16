Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlar kapsamında kamuda geniş kapsamlı üst düzey atamalar ve görev değişiklikleri gerçekleştirildi.

Atama kararlarında öne çıkan en dikkat çekici gelişme Hazine ve Maliye Bakanlığı cephesinde yaşandı. Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

BAKANLIKLARA VE GENEL MÜDÜRLÜKLERE YENİ İSİMLER

Kritik bakanlıklar ve bağlı kuruluşların üst kademelerinde gerçekleşen yeni görevlendirmeler şöyle:

• Dışişleri Bakanlığı: Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğüne, Türkiye'nin Kosova nezdindeki Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı getirildi.

• Milli Savunma Bakanlığı: Personel Genel Müdürlüğü görevine Cüneyt Epcim atandı.

• SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Adnan Yılmaz getirildi.

• Devlet Opera ve Balesi: Genel Müdürlük görevine Can Atilla atandı.

• Vakıflar Genel Müdürlüğü: Genel Müdür Yardımcılığına Suat Faruk Giray getirildi.

• Kültür ve Turizm Bakanlığı: Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Vildan Satık görevden alınırken, bu koltuğa Pervin Oymak atandı.

KİT'LER VE BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNDE GÖREV DEĞİŞİMİ

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve ticaret idarelerinde de idari kadrolar yenilendi:

• Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM): Yönetim Kurulu Üyesi Yener Yıldırım görevden alınırken, kalan süreyi tamamlamak üzere bu göreve Göktuğ Bağlı atandı.

• Et ve Süt Kurumu (ESK): Yönetim Kurulu Üyeliğine Kutluhan Taşkın getirildi.

• Ticaret Bakanlığı: İthalat Genel Müdür Yardımcılığına Tuba Hatipoğlu, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına ise Ayşegül Şahinoğlu Yerdeş atandı.

• DHMİ: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Yönetim Kurulu Üyeliğine Selami Yapıcı, Genel Müdür Yardımcılığına ise Ertuğrul Karatay getirildi.

• Devlet Su İşleri (DSİ): DSİ 6. Bölge Müdürlüğüne Mehmet Akif Kaygusuz, 9. Bölge Müdürlüğüne ise Ömer Açıkgöz atandı.