Borsa İstanbul’da 2026 yılı genelinde esen halka arz rüzgârı, son aylarda yerini sert satış baskısına bıraktı.

2026 yılı boyunca toplam 37 şirket borsa kotuna girerek ilk kez işlem görmeye başlasa da mevcut konjonktürde bu şirketlerden yalnızca 11 tanesi halka arz fiyatının üzerinde kalmayı başarabildi.

SON 10 HALKA ARZDA KARAMSAR TABLO: SADECE İKİSİ ARTIDA

Son dönemde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan son 10 şirketin arz sonrası performansları incelendiğinde, tablonun büyük oranda kırmızıya büründüğü görüldü.

Yatırımcılarına arz fiyatının üzerinde getiri sunabilen yalnızca iki hisse Çitlekçi Mağazacılık (CITAS) (yüzde 29) ve Kardemir Çelik (KARCL) (yüzde 20) oldu.

Diğer 8 hisse senedi ise halka arz fiyatlarının yüzde 14 ile yüzde 60 arasında altında işlem görerek yatırımcısını üzdü.

SON 10 HALKA ARZ HİSSE DETAYLARI VE ARZ SONRASI PERFORMANSLAR

Hisse Fiyat (TL) Halka Arz Fiyatı (TL) Arz Sonrası Getiri (%) İşlem Görme Tarihi NETGL 11,43 25,52 -55 17.Eyl.26 BKRGY 5,2 12,93 -60 2.Eyl.26 INTET 46,06 53,6 -14 1.Eyl.26 KPEKS 50,75 94 -46 21.Ağu.26 VEYAS 68,85 136 -49 20.Ağu.26 TKNKA 37,64 85,4 -56 20.Ağu.26 CITAS 95,1 73,7 29 18.Ağu.26 QUICK 43,56 76,6 -43 6.Ağu.26 KARCL 42,1 35 20 31.Tem.26 MASFN 34,28 45,68 -25 30.Tem.26

Not: Veri tablosunda yer alan NETGL'de, bugünkü tavan öncesi fiyatı ile işlem gördüğü ilk dönem verileri baz alınmıştır.

Piyasa uzmanları, halka arz sonrasında yaşanan bu sert değer kayıplarını; genel piyasadaki likidite sıkışıklığı, fon portföylerindeki yeniden yapılanmalar ve halka arz tavan serilerinin ardından gelen kâr satışlarının açığa çıkardığı baskıya bağlıyor.

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