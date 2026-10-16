Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından hazırlanan ve 16 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile isteklilerin ihale dışı bırakılmasına esas teşkil eden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve vergi borcu alt sınırı güncellendi.

Yapılan düzenlemeyle, tebliğin ilgili maddelerinde yıllardır uygulanan 5.000 TL’lik parasal sınır, 10 katına çıkarılarak 50.000 TL’ye yükseltildi.

MEVZUATTA PARASAL LİMİTLER GÜNCELLENDİ

Resmî Gazete’de yer alan karara göre, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 17.3.2 ve 17.4.1’inci maddelerinde yer alan “5.000 TL” ibareleri “50.000 TL” şeklinde değiştirildi.

Böylece kamu ihalelerine teklif veren firmaların, ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik primi ve vergi borcu tutarının değerlendirilmesinde 50 bin liraya kadar olan borçlar kapsam dışı tutulabilecek veya belirlenen yeni eşik üzerinden işlem görecek.

MEVCUT İHALELER İÇİN GEÇİŞ HÜKMÜ BELİRLENDİ

Tebliğe eklenen geçici madde ile düzenlemenin yürürlük tarihinden önce başlanmış olan ihale süreçlerinin nasıl yürütüleceği de netleştirildi.

Buna göre:

• Eski İhaleler Kendi Dönemine Tabi: Yeni düzenleme yürürlüğe girmeden önce ilanı yapılmış veya yazılı duyurusu tamamlanmış ihaleler, ilan veya duyurunun yapıldığı tarihte geçerli olan tebliğ hükümlerine (5.000 TL sınırına) göre sonuçlandırılacak.

• Yürürlük Tarihi: Yayınlanan yeni tebliğ, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten 30 gün sonra (15 Kasım 2026 itibarıyla) resmen yürürlüğe girecek.

Düzenleme hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütecek.