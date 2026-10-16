Şirketlerin kendi hisse fiyatlarını desteklemek amacıyla piyasadan topladığı paylarda yüksek hacimli işlemler dikkat çekti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilen son veriler doğrultusunda, öne çıkan pay alım-satım ve geri alım hareketleri kategorilerine göre şöyle şekillendi:

• TUKAS: Şirket paylarının geri alınması kapsamında 19.026.467 adet pay 1,93 – 1,99 TL fiyat aralığından geri alındı.

• AYES: Şirket paylarının geri alınması kapsamında 12.500.000 adet pay 7,40 TL sabit fiyattan geri alındı.

• AKFGY: 6.800.000 adet pay 2,45 – 2,51 TL fiyat aralığından geri alındı.

• AKSGY: 2.010.000 adet pay 9,20 – 9,34 TL fiyat aralığından alındı.

• SVGYO: 1.500.000 adet pay 2,41 – 2,53 TL fiyat aralığından geri alındı.

• METEN: 1.047.666 adet pay 2,00 TL eşiğinin üzerindeki 20,10 – 20,50 TL fiyat aralığından geri toplandı.

• ULUUN: 900.000 adet pay 6,51 – 6,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

• RNPOL: 800.000 adet pay 1,60 – 1,71 TL fiyat aralığından geri alındı.

• TUREX: 604.006 adet pay 5,80 TL ortalama fiyattan geri alındı.

• ASGYO: 600.000 adet pay 9,13 – 9,24 TL fiyat aralığından geri alındı.

• KLGYO: 492.000 adet pay 3,97 TL ortalama fiyattan geri alındı.

• ARMGD: 404.316 adet pay 119,70 – 124,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

• GEDIK: 327.400 adet pay 4,82 – 4,86 TL fiyat aralığından geri alındı.

• GENTS: 306.000 adet pay 3,83 – 3,88 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ARSAN: 300.000 adet pay 3,10 – 3,12 TL fiyat aralığından geri alındı.

• MAVI: 300.000 adet pay 36,46 – 36,92 TL fiyat aralığından geri alındı.

• KPEKS: 210.000 adet pay 49,70 – 50,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

• KRVGD: 210.368 adet pay 2,14 – 2,16 TL fiyat aralığından geri alındı.

• KZGYO: 190.000 adet pay 18,29 – 18,34 TL fiyat aralığından geri alındı.

• AKHAN: 150.000 adet pay 29,80 – 30,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

• BULGS: 150.000 adet pay 11,50 – 11,55 TL fiyat aralığından geri alındı.

• EKDMR: 133.934 adet pay 26,84 – 27,66 TL fiyat aralığından geri alındı.

• EKOS: 140.000 adet pay 3,02 – 3,03 TL fiyat aralığından geri alındı.

• OSMEN: 140.000 adet pay 5,20 – 5,29 TL fiyat aralığından geri alındı.

• TATEN: 120.000 adet pay 4,65 – 4,68 TL fiyat aralığından geri alındı.

• KLRHO: 118.000 adet pay 10,80 TL ortalama fiyattan geri alındı.

• BMSCH: 100.000 adet pay 8,80 TL fiyattan geri alındı.

• LMKDC: 100.000 adet pay 22,62 – 22,84 TL fiyat aralığından geri alındı.

• NTHOL: 100.000 adet pay 35,64 – 35,82 TL fiyat aralığından geri alındı.

• BOBET: 114.074 adet pay 14,48 – 14,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ANA ORTAKLARIN HACİMLİ ALIMLARI

Şirketlerin hakim ortakları ve yönetim kademesi şirket sermayesindeki paylarını artırmayı sürdürdü:

• PAHOL: Abdülkerim Fırat ve Fatih Erdoğan 1,03 TL fiyattan 10.000.000’ar adet pay satın aldı. Her iki ismin de şirket sermayesindeki payı %26,81’e yükseldi.

• PSGYO: Abdülkerim Fırat, 1,72 TL fiyattan 12.966.472 adet pay alarak şirket sermayesindeki payını %16,43’e çıkardı.

• KLRHO: Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vahit Kiler 4.608.295 adet pay (sermaye payı %27,79'a çıktı) ve Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Kiler 2.764.976 adet pay (sermaye payı %27,80'e çıktı) satın aldı.

• BEGYO: Deniz Tekstil ortalama 2,85 - 3,33 TL fiyat aralığından 5.028.221 adet pay alarak payını %28,01’e yükseltirken; Hürsan Havlu 4.802.363 adet pay alarak sermayedeki payını %7,34’e çıkardı.

• BALSU: BG Holding, 1.742.221 adet pay alımı gerçekleştirerek şirket sermayesindeki payını %44,00’e taşıdı.

• BAHKM: Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Bahadır 694.516 adet pay alımı yaptı ve şirket sermayesindeki payını %67,10’a çıkardı.

• ENTRA: IC İçtaş, 4,32 TL ortalama fiyattan 944.657 adet pay alarak şirket sermayesindeki payını %7,61’e yükseltti.

• DMSAS & SARKY: SARKY, DMSAS paylarından 6,43 – 6,54 TL fiyat aralığından 350.000 adet satın alarak payını %46,24’e yükseltti.

• NTHOL: Besim Tibuk, 35,66 – 35,98 TL fiyat aralığından 320.000 adet pay alarak payını %38,30’a çıkardı.

• CEMAS & IEYHO: Işıklar Holding, CEMAS paylarından 100.000 adet alarak sermayedeki payını %11,57’ye çıkardı.

• FLAP: Gürkan Gençler 186.000 adet pay alarak şirket sermayesindeki oranını %13,41’e yükseltti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.