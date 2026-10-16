Uluslararası endeks sağlayıcısı MSCI, Türk hisse senetlerine yönelik belirli endeks değişikliklerini ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak dondurduğunu açıkladı.

Kurum, Haziran 2027'ye kadar yeterli ilerleme sağlanamaması halinde Türkiye'nin "Gelişmekte Olan Piyasa" statüsünden "Sınır Piyasa" veya "Bağımsız Piyasa" statüsüne geçirilebileceği uyarısında bulundu.

TCMB brüt rezervleri 9 Ekim haftasında 171,6 milyar dolar seviyesine yükselerek toparlanma eğilimini sürdürdü.

YURT DIŞI GÜNDEM

• ABD ÜFE Verileri Sürpriz Yaptı: ABD'de eylül ayı manşet ÜFE aylık yüzde 1,3 (beklenti: yüzde 0,6), yıllık bazda ise yüzde 6,3 (beklenti: yüzde 5,3) ile tahminlerin belirgin şekilde üzerinde açıklandı. Çekirdek ÜFE de aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 5,0 artış kaydetti. Yüksek gelen veriler, Fed'in aralık ayında faiz artırımı ihtimalini güçlendirdi.

• İmalat Verisi Güçlü: New York Fed İmalat Endeksi Ekim ayında 25,5 değerine yükselerek beklentileri aştı. ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise 199 bin ile piyasa tahminlerine paralel gerçekleşti.

• Borsa Kapanışları: BIST 100 endeksi günü yüzde 0,40 düşüşle 12.070,17 puandan tamamlayarak 30 Eylül'den bu yana en düşük kapanışını yaptı. Avrupa'da STOXX 600 yüzde 0,38 yükseliş kaydederken, sağlık hisseleri öne çıktı.

BUGÜN PİYASADA NE OLACAK?

• BIST 100 Açılış Beklentisi: Bu sabah Borsa İstanbul'un, özellikle MSCI kararı kaynaklı haber akışının yarattığı baskıyla negatif/satıcılı bir açılış gerçekleştirmesi bekleniyor.

• S&P Türkiye Kararı: Akşam saatlerinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings'in Türkiye'nin kredi notu (mevcut: BB-) ve görünümüne (mevcut: durağan) ilişkin değerlendirmesini yayımlaması bekleniyor.

• Veri Takvimi (10:00): Yurt içinde saat 10.00’da TCMB piyasa katılımcıları anketi, konut fiyat endeksi ve TÜİK konut satış istatistikleri takip edilecek.

• Gelecek Gündem: Scope Ratings, Türkiye Raporu’nu 23 Ekim’de açıklayacak. ABD’de ise ara seçimler 3 Kasım tarihinde gerçekleşecek.