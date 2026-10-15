Seans içerisinde yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği sertifika, günü primle tamamlamaya hazırlanırken, kritik direnç seviyelerine yaklaştı.

15 Ekim 2026 seans verilerine göre Darphane Altın Sertifikası, günlük bazda yüzde 1,28 değer kazanarak 70,950 TL seviyesinden kayda geçti.

Gün içerisinde en yüksek 71,100 TL seviyesini test eden sertifika, en düşük 70,490 TL bandını görerek bu seviyelerden güçlü destek buldu.

Sertifikada gün boyunca gerçekleşen toplam işlem hacmi ise 609,09 milyon TL olarak kaydedildi.

GRAFİKTEKİ DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

• Ağustos ve Eylül Zirveleri: Grafik verileri incelendiğinde; sertifikanın ağustos ayında 80,000 TL seviyelerine yaklaşarak tarihi zirvelerini test ettiği, eylül ortasından itibaren ise gelen kâr satışlarıyla kademeli bir düzeltme sürecine girdiği gözleniyor.

• Ekim Taban Arayışı: Ekim ayı boyunca 70,000 TL – 72,000 TL dar bandında konsolide olan sertifika, 70,000 TL psikolojik sınırının üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor.

• İşlem Hacminde Dengelenme: Yaz aylarında görülen rekor hacimlerin ardından son haftalarda işlem hacminin 600 milyon TL bandında dengelendiği ve alıcıların kademeli olarak piyasaya girdiği takip ediliyor.

Uzmanlar, gram altın fiyatlarına endeksli hareket eden Darphane Altın Sertifikası'nda ons altın ve döviz kurundaki gelişmelerin yön tayininde belirleyici olmaya devam edeceğini vurguluyor.

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