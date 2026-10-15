ODINE hisseleri, 13 Ağustos 2026’da gördüğü 3.512,50 TL’lik zirvenin ardından sert düşüş yaşadı. Hissenin 70,45 TL’ye gerilemesiyle zirve fiyattan 100 lot alan yatırımcının zararı 344 bin 205 TL’ye ulaştı.

Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) hisselerindeki düşüş sürüyor. 13 Ağustos 2026’da 3.512,50 TL ile zirveyi gören hissede, satış baskısının ardından 30 günü aşan taban serileri kaydedildi.

15 Ekim 2026 itibarıyla yüzde 9,51 değer kaybederek 70,45 TL’den işlem gören ODINE hisselerinin aylık kaybı yüzde 88,88’e, haftalık kaybı ise yüzde 33,66’ya ulaştı.

ODINE hisselerinin 3.512,50 TL’den 70,45 TL’ye gerilemesiyle yaşadığı değer kaybı yüzde 97,99 oldu. Hisse, zirve fiyatına göre yüzde 98’e yakın değer kaybetti.

ODINE HİSSELERİNDE 100 LOTUN ZARARI 344 BİN TL

ODINE hisselerinde zirve fiyattan alım yapan yatırımcıların kaybı, güncel fiyatla birlikte daha da büyüdü. Hissenin 3.512,50 TL olduğu dönemde 100 lot alım yapan bir yatırımcının maliyeti 351 bin 250 TL oldu.

Hissenin 70,45 TL’ye gerilemesiyle 100 lotun güncel piyasa değeri 7 bin 45 TL’ye düştü. Buna göre yatırımcının toplam zararı 344 bin 205 TL olarak hesaplandı.

İşlem bilgisi Tutar Alış fiyatı 3.512,50 TL Lot sayısı 100 İlk yatırım tutarı 351.250 TL Güncel fiyat 70,45 TL Güncel portföy değeri 7.045 TL Toplam zarar 344.205 TL Zarar oranı %97,99

Hesaplama, komisyon ve diğer işlem maliyetleri hariç tutularak yapıldı.

ODINE HİSSELERİ FON SORUŞTURMASIYLA GÜNDEME GELDİ

ODINE hisselerindeki sert düşüş, sermaye piyasalarına yönelik fon soruşturmasıyla da gündeme geldi. Şirketin üst düzey yöneticilerinin soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

ODINE hisselerinden yaklaşık 15 milyar TL kazandığı ve bunun 12 milyar TL'sini nakde çevirdiği belirtilen iş insanı Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve mal varlığına el konulmuştu.

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