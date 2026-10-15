Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan finansal takvim bildirimleri, bankanın bilanço açıklama tarihlerini gündeme taşıdı.

Bankanın 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçları, 1 Ocak-30 Eylül 2026 dönemini kapsayacak.

İŞ BANKASI ÖNCEKİ BİLANÇOSUNDA NE KADAR KÂR AÇIKLADI?

Türkiye İş Bankası, 3 Ağustos 2026 tarihinde açıkladığı konsolide finansal sonuçlarında yılın ilk altı ayına ilişkin 30,088 milyar TL net dönem kârı bildirdi.

Banka, 2025 yılının aynı döneminde 30,038 milyar TL net kâr açıklamıştı. Böylece yıllık bazda net kârda yaklaşık yüzde 0,2 artış gerçekleşti.

2026 yılının yalnızca ikinci çeyreğine ait net kâr ise 9,629 milyar TL oldu.

İlk altı aylık dönemde faiz gelirleri 395,814 milyar TL'den 484,600 milyar TL'ye yükselirken faiz giderleri 336,693 milyar TL'den 377,049 milyar TL'ye çıktı.