Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 9 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 122 milyon TL (yüzde 0,01) artarak 33 trilyon 788 milyar 913 milyon TL seviyesine ulaştı.

Mevduatın para birimlerine göre dağılımında ise şu gelişmeler kaydedildi:

• TL Cinsi Mevduat: Yüzde 0,09 artışla 18 trilyon 425 milyar 788 milyon TL seviyesine yükseldi.

• Yabancı Para (YP) Cinsi Mevduat: Yüzde 0,18 yükselişle 11 trilyon 187 milyar 636 milyon TL oldu.

• Toplam Döviz Mevduatı (Dolar Bazında): Toplam YP mevduatı 265 milyar 799 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 228 milyar 160 milyon doları yurt içi yerleşiklerin hesaplarında yer aldı. Parite etkisinden arındırılmış verilerle yurt içi yerleşiklerin YP mevduatında haftalık 324 milyon dolarlık artış görüldü.

TÜKETİCİ KREDİLERİ VE TOPLAM KREDİ HACMİ GERİLEDİ

Merkez Bankası'nın sıkı para politikası ve kredi büyümesini sınırlayıcı tedbirlerinin etkisiyle toplam kredi hacminde düşüş devam etti.

TCMB dahil sektörün toplam kredi hacmi, 9 Ekim haftasında 14 milyar 30 milyon TL azalarak 27 trilyon 865 milyar 746 milyon TL seviyesine geriledi.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri ise haftalık bazda yüzde 0,7 düşüşle 6 trilyon 976 milyar 701 milyon TL olarak kaydedildi.