ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE), eylül ayında aylık bazda yüzde 1,3 artarak yüzde 0,6 olan piyasa beklentisini aştı. Önceki dönemde aylık artış yüzde 0,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

Yıllık üretici enflasyonu ise yüzde 5,4'ten yüzde 6,3'e yükseldi.

Gıda ve enerji hariç tutulan çekirdek ÜFE, aylık bazda yüzde 0,7 artış kaydetti. Önceki dönemde bu oran yüzde 0,2 seviyesindeydi. Çekirdek ÜFE'nin yıllık artışı da yüzde 4,6'dan yüzde 5'e çıktı.

Gıda, enerji ve ticari hizmetler hariç tutulan ÜFE'nin yıllık artışı ise yüzde 4,7'den yüzde 5'e yükseldi.

ABD BORSA VADELİ İŞLEMLERİNDE KAYIPLAR ARTTI

Beklentilerin üzerinde açıklanan üretici enflasyonu verilerinin ardından ABD borsa endekslerine ilişkin vadeli işlemlerde kayıplar derinleşti.

Veriler, üretici fiyatlarındaki artışın eylül ayında hızlandığını ve yıllık enflasyonun önceki döneme göre yükseldiğini gösterdi.