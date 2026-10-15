Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) rezervlerinde haftalardır devam eden gerilemenin ardından yön değişti. 15 Ekim 2026 tarihinde açıklanan verilere göre, Merkez Bankasının brüt rezervleri önceki haftaya kıyasla 4,2 milyar dolar artarak 171,6 milyar dolara yükseldi.

Rezervlerdeki toparlanma yalnızca brüt rezervlerle sınırlı kalmadı. Net rezervler ve swap hariç net rezervlerde de artış gerçekleşti.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ 171,6 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

TCMB'nin brüt rezervleri önceki hafta 167,4 milyar dolar seviyesindeyken son verilerle birlikte 171,6 milyar dolara ulaştı.

Böylece brüt rezervlerde haftalık 4,2 milyar dolarlık artış kaydedildi.

Bu yükseliş, rezervlerde 6 haftalık aranın ardından gerçekleşen ilk artış oldu.

SWAP HARİÇ NET REZERVLERDE 6,3 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

Merkez Bankasının net rezervleri de aynı dönemde 53,8 milyar dolardan 57,7 milyar dolara yükseldi.

Böylece net rezervlerde haftalık 3,9 milyar dolarlık artış gerçekleşti.

Swap hariç net rezervler ise 37,9 milyar dolardan 44,2 milyar dolara çıktı. Bu kalemdeki haftalık artış 6,3 milyar dolar olarak hesaplandı.