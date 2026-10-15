2027 yılı asgari ücret zammı için farklı artış senaryoları gündeme geldi. Mevcut net asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalara göre yüzde 25 zamda maaş 35 bin 94 liraya, yüzde 30 zamda 36 bin 498 liraya, yüzde 35 zamda ise 37 bin 902 liraya yükselebilecek.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 yılı asgari ücret artışına yönelik hesaplamalar başladı. Ocak ayında geçerli olacak yeni ücretin, aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinin ardından belirlenmesi bekleniyor.

Asgari ücret zammına ilişkin senaryolarda enflasyon verileri ve olası refah payı öne çıkıyor. Yeni Orta Vadeli Program’da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklanırken, bu oranın ücret artışına yansıtılması durumunda ortaya çıkacak maaş da hesaplandı.

2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Mevcut net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira olarak uygulanıyor. Bu tutarlar üzerinden yapılan hesaplamalara göre farklı zam oranlarında oluşacak yeni ücretler şöyle:

Yüzde 25 zam: Net 35 bin 94 lira 38 kuruş

Yüzde 28,4 zam: Net 36 bin 48 lira 94 kuruş

Yüzde 30 zam: Net 36 bin 498 lira 15 kuruş

Yüzde 35 zam: Net 37 bin 901 lira 93 kuruş

Bu rakamlar olası zam oranlarına göre yapılan hesaplamaları gösteriyor. 2027 yılında geçerli olacak resmi asgari ücret henüz belirlenmedi.

ASGARİ ÜCRETTE ENFLASYON VE REFAH PAYI ETKİSİ

Asgari ücret artışında yıl sonu enflasyonunun yanı sıra çalışanların alım gücü ve olası refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor. OVP’deki yüzde 28,4’lük enflasyon tahmininin doğrudan zam oranı olarak uygulanması halinde net asgari ücret yaklaşık 36 bin 49 liraya çıkabilecek.

Bununla birlikte, ücret artışının yalnızca enflasyon oranıyla sınırlı kalıp kalmayacağı henüz netleşmedi. Komisyon görüşmelerinde belirlenecek zam oranı, çalışanların 2027 yılı boyunca alacağı maaşı şekillendirecek.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI HANGİ ÖDEMELERİ ETKİLEYECEK?

Yeni asgari ücret yalnızca çalışanların maaşlarını değil, asgari ücretle bağlantılı çok sayıda ödeme ve prim kalemini de etkileyecek. Bunlar arasında işsizlik ödeneği, kıdem ve ihbar tazminatının bazı hesaplamaları, rapor parası ve doğum izni süresince ödenen iş göremezlik ödeneği bulunuyor.

Ayrıca stajyer ücretleri, yarı zamanlı çalışan annelere yönelik bazı ödemeler, iş arama yardımı, BES devlet katkısı limiti, SSK ve Bağ-Kur primleri ile Genel Sağlık Sigortası primleri de yeni tutarlara göre değişebilecek.

Hizmet borçlanmaları, isteğe bağlı sigorta primleri ve sosyal yardımlardan yararlanma koşullarında kullanılan gelir sınırları da asgari ücret artışından etkilenebilecek kalemler arasında yer alıyor.

Yeni asgari ücretin kesin tutarı, aralık ayında yapılacak görüşmelerin ardından açıklanacak.

Kaynak: Dünya