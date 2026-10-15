Peter B. de Selding imzasıyla yayımlanan haberde, Türkiye’nin 2030’lu yılların başı hedeflenerek 198 uydudan meydana gelecek dev bir alçak Dünya yörüngesi (LEO) haberleşme ağı kurmayı amaçladığı vurgulandı.

Haberde, ASELSAN’ın uzaktan algılama ve uydu haberleşmesi alanlarında uçtan uca altyapılar inşa etmek üzere Ar-Ge yatırımlarını hızlandırdığı ifade edildi.

Şirketin sadece uydu üretimiyle sınırlı kalmayıp yer istasyonlarından haberleşme sistemlerine kadar entegre çözümler sunduğu belirtildi.

ASELSAN'ın finansal performansına da yer verilen analizde şu detaylar dikkat çekti:

• Finansal Büyüklük: ASELSAN, 2025 yılında 180,4 milyar lira (yaklaşık 4,2 milyar dolar) gelir elde etti.

• Uzay Payı: Bu gelirin yaklaşık 200 milyon dolarlık bölümü, uzay projeleri ve altyapı çalışmalarından sağlandı.

• Gelecek Hedefi: Şirketin önümüzdeki dönemde uzay faaliyetlerinden elde ettiği yıllık geliri 2 ila 3 katına çıkarmayı hedeflediği aktarıldı.

STARLINK VE STARSHIELD'A TÜRK ALTERNATİFİ: ASTRALINK

Türkiye'nin uzay merkezli haberleşme vizyonunda en kritik rolleri ASTRALINK ve GÖKBAĞI projeleri üstleniyor.

Alçak Dünya yörüngesindeki uydular aracılığıyla yüksek hızlı ve güvenli bir haberleşme ağı kurmayı hedefleyen ASTRALINK, çalışma konseptiyle ABD’li SpaceX şirketinin küresel internet ağı Starlink’e benzetiliyor.

Ancak iki sistem arasında stratejik bir kullanım farkı bulunuyor: kullanım amacı farkı.

KULLANIM AMACI FARKI

Elon Musk’ın Starlink sistemi ağırlıklı olarak sivil ve kurumsal kullanıcılara genel internet hizmeti sağlarken; ASELSAN’ın ASTRALINK sistemi, doğrudan güvenli askerî haberleşmeye ve karasal altyapının bulunmadığı kriz/operasyon bölgelerine odaklanıyor.

Bu özellikleriyle ASTRALINK, SpaceX’in ABD hükümeti ve ulusal güvenlik birimleri için özelleştirdiği Starshield projesiyle doğrudan paralellik gösteriyor.

SAHADAKİ BİRLİKLER ASKERÎ 5G VE 6G İLE BAĞLANACAK

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında Mayıs 2026'da imzalanan sözleşmeyle hayata geçen GÖKBAĞI Projesi (Yakın Yörünge Uyduları ve Askerî 5G/6G Haberleşme Sistemi), yeni nesil haberleşme teknolojilerini uzay ortamına taşıyacak.

Proje sayesinde, karasal kapsama alanının bulunmadığı zorlu coğrafyalarda görev yapan askerî unsurların, komuta merkezlerinin ve operasyonel araçların kesintisiz ve yüksek hızlı veri alışverişi yapması sağlanacak.

ABD basını, Türkiye'nin kendi kontrolündeki yerli uydu ağlarını kullanmasının, askerî haberleşmede dışa bağımlılığı tamamen bitirecek stratejik bir hamle olduğuna dikkat çekti.

LUNA-2 İLE YERLİ YÖRÜNGE DENEYİMİ PEKİŞİYOR

ASELSAN'ın LEO yörüngesindeki tecrübesi yeni değil. Nesnelerin interneti (IoT) uygulamaları için geliştirilen nano uydu serisinin ikincisi LUNA-2, 30 Mart 2026'da başarıyla fırlatılmıştı.

Tasarımı, üretimi, test süreçleri, uçuş/yer kontrol yazılımları ve haberleşme görev yükü tamamen yerli imkânlarla geliştirilen LUNA-2'den elde edilen kazanımlar, ASTRALINK gibi çok daha geniş ölçekli takımyıldız projelerine doğrudan altyapı oluşturuyor.

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