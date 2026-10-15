İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanan iki yöneticinin görevlerinden ayrıldığı açıklandı. Tera Yatırım (TERA) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL), 15 Ekim'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptıkları bildirimlerle Abdulkadir Özkan ve Emir Münir Sarpyener'in istifalarını duyurdu.
Sermaye piyasalarına yönelik fon soruşturması sürerken Tera Grubu şirketlerinde yönetim değişiklikleri devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer alan Abdulkadir Özkan ve Emir Münir Sarpyener'in yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldıkları açıklandı.
Her iki şirketin 15 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı KAP bildirimlerinde, istifaların 12 Ekim itibarıyla geçerli olduğu ve bildirimlerin şirketlere 15 Ekim'de ulaştığı belirtildi.
TERA YATIRIM'DA ABDULKADİR ÖZKAN İSTİFA ETTİ
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA), Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özkan'ın 12 Ekim 2026 tarihi itibarıyla görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, istifa bildiriminin 15 Ekim 2026 tarihinde şirkete ulaştığı kaydedildi.
Abdulkadir Özkan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında daha önce tutuklanan isimler arasında bulunuyordu.
Görsel: Abdulkadir Özkan
TRHOL'DE EMİR MÜNİR SARPYENER GÖREVİNDEN AYRILDI
Aynı gün Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) tarafından da yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmaya ilişkin açıklama yapıldı.
Şirket, Yönetim Kurulu Üyesi Emir Münir Sarpyener'in 12 Ekim 2026 tarihi itibarıyla görevinden istifa ettiğini bildirdi.
Sarpyener'in istifa bildiriminin de 15 Ekim 2026 tarihinde şirkete ulaştığı açıklandı.
Görsel: Emir Münir Sarpyener
EMİR MÜNİR SARPYENER 1 EKİM'DE TUTUKLANMIŞTI
Emir Münir Sarpyener, fon soruşturması kapsamında Tera Portföy'ün eski Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile birlikte gözaltına alınmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Sarpyener ve Özel, 1 Ekim 2026 tarihinde çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özkan hakkında da tutuklama kararı verilmişti.