Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BES-AR) Ekim ayı araştırmasına göre, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenebilmesi için aylık 49 bin 809 lira harcaması gerekiyor. Yoksulluk sınırı ise 125 bin 744 liraya yükseldi.

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), 2026 yılı ekim ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. Araştırmaya göre, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 49 bin 809 liraya ulaştı.

Gıda harcamalarının yanı sıra giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu giderleri kapsayan yoksulluk sınırı ise 125 bin 744 lira olarak hesaplandı.

SAĞLIKLI BESLENMENİN GÜNLÜK MALİYETİ 1.660 LİRAYI AŞTI

BES-AR’ın verilerine göre, dört kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı beslenebilmesi için günlük yapması gereken harcama 1.660 lirayı aştı. Aylık gıda harcamasının 49 bin 809 liraya yükselmesi, temel beslenme maliyetinin ulaştığı seviyeyi ortaya koydu.

Araştırmada, 2026 yılında net 28 bin 75 lira asgari ücret alan çalışanların açlık sınırının altında kaldığına dikkat çekildi. BES-AR, asgari ücretin 49 bin 809 liralık açlık sınırının yüzde 77,41 altında olduğunu belirtti.

BÜYÜKŞEHİRLERDE KİRA YÜKÜ AĞIRLAŞIYOR

BES-AR’ın araştırmasında büyükşehirlerde yaşayan kamu emekçilerinin barınma giderlerine de dikkat çekildi. Sendikaya göre, kamu çalışanları barınma ihtiyacını karşılamak için maaşlarının yaklaşık yüzde 75-80’ini kiraya ayırmak zorunda kalabiliyor.

Araştırmada, artan kira maliyetlerinin kamu emekçilerini öğrenci evlerini andıran koşullarda, üç ila beş kişi bir arada yaşamaya yönelttiği ifade edildi.

BES-AR’ın ekim ayı verileri, gıda ve barınma giderlerinin hane bütçesi üzerindeki baskısını ortaya koyarken, araştırmada yer alan değerlendirmeler sendikanın açıklamalarına dayanıyor.